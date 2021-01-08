Жительница Уфы с 5 лет катает валенки

Хобби длиною в четверть века. Вот уже 25 лет уфимка Альбина Мазитова увлекается катанием валенок. В пятилетнем возрасте любовь к этому ремеслу ей привили родители. Теперь для девушки это не только любимое занятие, но и дополнительный заработок.
Тёплая домашняя обувь на рынке пользуется не меньшим спросом, чем настоящие валенки, говорит Альбина Мазитова. А вот сколько пар она скатала за всё время, девушка уже и не вспомнит. Увлеклась этим ремеслом в пятилетнем возрасте после того, как папа устроился на работу на пимокатный цех в городе Аше. Спустя время освоили домашнее производство в селе Лаклы Салаватского района.
Дома у Альбины Мазитовой сотни пар готовой продукции. Ещё одно увлечение девушки – автомобили. Поэтому в коллекции есть и такая индивидуальная обувь. Но как бы современно ни смотрелась, изготавливается она по вековым традициям.
Настоящие валенки катаются из осенней овечьей шерсти. Она лучше по качеству и не дает усадку. А формой для будущей зимней обуви служат деревянные колодки. Например, вот эта 1945 года, и передается она из поколения в поколение.
Главный помощник для Альбины – чихуахуа по кличке Мерседес. Однажды девушка решила скатать для него мини-валенки для зимних прогулок. Четвероногий заботу не оценил, тогда мастер нашла изделиям другое применение.
На первый взгляд процесс несложный, и для изготовления пары сувенирных валенок достаточно одного часа. Но это у мастера. Начинающим же для этого еще нужно постараться. Однако, по словам Альбины Мазитовой, научится катать и валять настоящие валенки может каждый, было бы желание. Помимо удовольствия от сохранения древних традиций, это и дополнительный доход в семейный бюджет.