Жительница Уфы с 5 лет катает валенки

Хобби длиною в четверть века. Вот уже 25 лет уфимка Альбина Мазитова увлекается катанием валенок. В пятилетнем возрасте любовь к этому ремеслу ей привили родители. Теперь для девушки это не только любимое занятие, но и дополнительный заработок.

Тёплая домашняя обувь на рынке пользуется не меньшим спросом, чем настоящие валенки, говорит Альбина Мазитова. А вот сколько пар она скатала за всё время, девушка уже и не вспомнит. Увлеклась этим ремеслом в пятилетнем возрасте после того, как папа устроился на работу на пимокатный цех в городе Аше. Спустя время освоили домашнее производство в селе Лаклы Салаватского района.

Когда мне исполнилось 18 лет, я начала заниматься этим отдельно. Я, конечно, не делаю прямо большие валенки и тапочки, но вкладываю свои силы в развитие. Продаю, выкладываю в интернете, в социальных сетях. Украшаю разными вот такими зарисовками. Валенки получаются не только теплые, но и красивые. Альбина Мазитова, жительница г. Уфы

Дома у Альбины Мазитовой сотни пар готовой продукции. Ещё одно увлечение девушки – автомобили. Поэтому в коллекции есть и такая индивидуальная обувь. Но как бы современно ни смотрелась, изготавливается она по вековым традициям.

Настоящие валенки катаются из осенней овечьей шерсти. Она лучше по качеству и не дает усадку. А формой для будущей зимней обуви служат деревянные колодки. Например, вот эта 1945 года, и передается она из поколения в поколение.

Главный помощник для Альбины – чихуахуа по кличке Мерседес. Однажды девушка решила скатать для него мини-валенки для зимних прогулок. Четвероногий заботу не оценил, тогда мастер нашла изделиям другое применение.

Изначально настоящие валенки, которые можно носить в холодную зимнюю пору, делают на деревянных колодках, которые мы показывали. Я упростила этот метод, и сувенирные вот такие валеночки делаю на обычной пленке. Альбина Мазитова, жительница г. Уфы