Жительница Башкирии 6 лет каталась с поддельными «правами»

На улице Салавата Юлаева в селе Старосубхангулово Бурзянского района сотрудники ДПС остановили «Ладу Гранту», за рулем которой оказалась 43-летняя местная жительница.

Как сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов, во время проверки инспекторы обнаружили, что у водительницы отсутствовал действующий полис ОСАГО. Кроме того, предъявленное водительское удостоверение оказалось поддельным. Документ числился за другой гражданкой, хотя персональные данные в нем были верными.

В ходе разбирательства она объяснила, что в 2019 году, находясь на лечении в больнице, приобрела бланк водительского удостоверения через соседку по палате за 70 000 рублей. Внешне документ не вызывал подозрений, поэтому все эти годы она считала его настоящим.

В отношении женщины составлены административные протоколы. Собранные материалы направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Автомобиль помещен на спецстоянку.