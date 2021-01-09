В Уфе объяснили позднее информирование о перекрытии развязки на Заки Валиди

Из-за перекрытия развязки на Заки Валиди уфимские предприятия изменят график работы. В мэрии уже передвинули график на час раньше для снижения плотности дорожного движения. Теперь сотрудники администрации будут работать с 8:00 до 17:00, а также все муниципальные предприятия. Один из главных вопросов: почему жителей Уфы не могли предупредить о ремонте раньше? Также другие немаловажные замечания и ответы прозвучали сегодня на круглом столе с участием журналистов, блогеров, чиновников и самих строителей.

Вчера вся Уфа встала в ступор и пробки. Транспортную развязку на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди закрыли на реконструкцию. Схему движения изменили, но большинство автолюбителей узнало об этом постфактум, что усложнило положение. Информация о ремонте появилась на сайте мэрии еще 30 декабря прошлого года, но срок в чуть более недели оказался недостаточным для информирования города-миллионника. Тем более, что проект реконструкции был утвержден еще в 2017 году. Эту тему сегодня затронули журналисты и блогеры на встрече с чиновниками и строителями моста.

Расторговано финансирование было в декабре 2020 года. Если нет денег, стройка не начнется. Деньги были выделены в конце года, именно тогда стало понятно, что надо строить. Азамат Янбердин, модератор круглого стола о реконструкции транспортной развязки на пересечении п. С.Юлаева и ул. З.Валиди

В соцсетях горожане не стеснялись в выражениях и даже поднимали вопрос о надобности этого ремонта. Но необходимость в нем действительно есть. В 2007 году проспекта Салавата Юлаева сдали, но уже тогда было понятно, что развязки неполноценны. Кроме той, что находится на пересечении с улицей Сагита Агиша. К тому же, путепровод уже не справлялся с нарастающим потоком и находился в аварийном состоянии. Сейчас он имеет четыре полосы по две в каждом направлении, но после реконструкции их будет шесть.

Он запроектирован под старые нормативные нагрузки, они меняются. Появляется больше транспорта, требования к нагрузке меняется. Сейчас мы доведем до параметров современных нагрузок. Константин Паппе, и.о начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы

После обновления проблем с проездом не будет как минимум десять лет, уверяют чиновники. Планируется увеличить до 30% пропускной способности. Также под проспектом появится еще одна обособленная полоса для движения. Для этого удлинят балки пролетного строения.

Вчера был первый тестовый день. Представители заказчика работ считают, что он прошел успешно. По его итогам было принято решение по внедрению умного светофора.

День был показательным для нас, будем прорабатывать решение внедрения адаптивной системы – умный светофор, который в автоматическом режиме будет считывать данные о потоках и принимать решение об увеличении или сокращении длительности горения. Руслан Яхиббаев, заместитель главного инженера МУЭП «Уфагорсвет»

Также мэрией Уфы было принято решение изменить рабочий режим из-за ремонта развязки. В самой мэрии уже передвинули график на час раньше. Теперь сотрудники администрации будут работать с 8:00 до 17:00, как и другие муниципальные служащие Уфы, а это порядка 20 с половиной тысяч человек.

Связано это с тем, что расчеты показали, что пика транспортный поток достигает с 8:10 до 8:50. Чтобы разгрузить вес, в мэрии приняли решение изменить график работы сотрудников. Азамат Янбердин, модератор круглого стола о реконструкции транспортной развязки на пересечении п. С.Юлаева и ул. З.Валиди