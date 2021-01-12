Башкирия может стать пилотным регионом для создания сети Кружкового движения НТИ

В 2021 году планируется расширение сети кружков по модели кружкового движения Национальной технологический инициативы. Об этом сообщил лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов в интервью ТАСС.
В этом году пилотными регионами для создания сети могут стать Сахалин, Новгородская, Московская, Новосибирская, Нижегородская, Саратовская, Томская, Свердловская, Ульяновская, Кировская, Калужская, Калининградская, Мурманская, Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Башкортостан, Татарстан, Санкт-Петербург и Крым.
Как известно, ранее Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о создании сети кружков по модели Кружкового движения НТИ на базе общеобразовательных организаций в регионах. Тиражирование образовательных практик Кружкового движения на сеть российских школ позволит масштабировать проделанную работу и запустить мощный социальный лифт для всех российских школьников, увлеченных наукой и технологиями. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект «Наука», согласно целям которого Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.
Дмитрий Земцов отметил, что создание сети кружков в регионах – важная задача текущего года.
Лидер рабочей группы Кружкового движения НТИ рассказал, что за прошедшие годы через это направление прошло множество школьников, многие из них уже стали студентами и теперь работают в своих командах, обучаясь в вузах, делают технологические стартапы. У них есть возможность взаимодействовать с научными лабораториями, преподавателями, экспертами, учеными. Для того, чтобы молодые люди могли продолжить заниматься разработками в привычной среде, в 2021 году начнется новый этап в истории Кружкового движения НТИ, связанный с развитием студенческого технологического предпринимательства.
Как подчеркивает пресс-служба Кружкового движения НТИ, данная работа будет вестись в сотрудничестве с Министерством науки и высшего образования РФ. В планах ведомства - создавать в вузах студии студенческого технологического предпринимательства или так называемые стартап-студии. Отдельное внимание будет уделено теме наставничества для команд молодых технологических предпринимателей. Планируется запустить масштабную программу подготовки наставников в высшей школе, также с учетом опыта Кружкового движения НТИ в подготовке наставников для школьных и студенческих проектных команд совместно с «Академией наставников» Сколково.
Число участников Кружкового движения в 2020 году превысило 300 тысяч человек. А к 2025 году планируется, что в технологических кружках НТИ уже будут заниматься порядка 500 тысяч школьников и студентов на базе 30 тысяч школ, ресурсных центров, вузов и на иных площадках, задействованных в сетевой форме кружка НТИ, сформируется около 10 тысяч технологических команд, способных решать технологические вызовы.