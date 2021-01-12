Башкирия может стать пилотным регионом для создания сети Кружкового движения НТИ

Для нас президентское поручение о создании сети кружков в регионах — это главный посыл как задача следующего года. В тех регионах, где мы такую сеть развернем, наша цель — обеспечить близкий к 100% охват школьников региона возможностью участвовать в Кружковом движении. Это не значит, что все должны участвовать - это значит, что все должны иметь возможность дойти, а в крайнем случае доехать на автобусе до точки, где им наставник предложит заниматься новыми технологиями. Критерий выбора пилотных регионов - это регионы, в которых мы понимаем, как содержательная жизнь региона может стать темой, объектом работы школьных кружков.

Дмитрий Земцов