Башкирия может стать пилотным регионом для создания сети Кружкового движения НТИ

В 2021 году планируется расширение сети кружков по модели кружкового движения Национальной технологический инициативы. Об этом сообщил лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов в интервью ТАСС.

В этом году пилотными регионами для создания сети могут стать Сахалин, Новгородская, Московская, Новосибирская, Нижегородская, Саратовская, Томская, Свердловская, Ульяновская, Кировская, Калужская, Калининградская, Мурманская, Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Башкортостан, Татарстан, Санкт-Петербург и Крым.

Как известно, ранее Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о создании сети кружков по модели Кружкового движения НТИ на базе общеобразовательных организаций в регионах. Тиражирование образовательных практик Кружкового движения на сеть российских школ позволит масштабировать проделанную работу и запустить мощный социальный лифт для всех российских школьников, увлеченных наукой и технологиями. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект «Наука», согласно целям которого Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.

Дмитрий Земцов отметил, что создание сети кружков в регионах – важная задача текущего года.

Для нас президентское поручение о создании сети кружков в регионах — это главный посыл как задача следующего года. В тех регионах, где мы такую сеть развернем, наша цель — обеспечить близкий к 100% охват школьников региона возможностью участвовать в Кружковом движении. Это не значит, что все должны участвовать - это значит, что все должны иметь возможность дойти, а в крайнем случае доехать на автобусе до точки, где им наставник предложит заниматься новыми технологиями. Критерий выбора пилотных регионов - это регионы, в которых мы понимаем, как содержательная жизнь региона может стать темой, объектом работы школьных кружков.

Дмитрий Земцов

Лидер рабочей группы Кружкового движения НТИ рассказал, что за прошедшие годы через это направление прошло множество школьников, многие из них уже стали студентами и теперь работают в своих командах, обучаясь в вузах, делают технологические стартапы. У них есть возможность взаимодействовать с научными лабораториями, преподавателями, экспертами, учеными. Для того, чтобы молодые люди могли продолжить заниматься разработками в привычной среде, в 2021 году начнется новый этап в истории Кружкового движения НТИ, связанный с развитием студенческого технологического предпринимательства.

Для нас важно, чтобы ребята, которые прошли через кружковую культуру, привыкли к тому, что можно собираться вместе и делать какой-то продукт для результата, в вузах получали возможность продолжать заниматься этим, совершенствоваться и из университетов выходить уже предпринимательскими командами в технологической сфере, может быть, защищая диплом в форме стартапа.

Дмитрий Земцов 

Как подчеркивает пресс-служба Кружкового движения НТИ, данная работа будет вестись в сотрудничестве с Министерством науки и высшего образования РФ. В планах ведомства - создавать в вузах студии студенческого технологического предпринимательства или так называемые стартап-студии. Отдельное внимание будет уделено теме наставничества для команд молодых технологических предпринимателей. Планируется запустить масштабную программу подготовки наставников в высшей школе, также с учетом опыта Кружкового движения НТИ в подготовке наставников для школьных и студенческих проектных команд совместно с «Академией наставников» Сколково.

Число участников Кружкового движения в 2020 году превысило 300 тысяч человек. А к 2025 году планируется, что в технологических кружках НТИ уже будут заниматься порядка 500 тысяч школьников и студентов на базе 30 тысяч школ, ресурсных центров, вузов и на иных площадках, задействованных в сетевой форме кружка НТИ, сформируется около 10 тысяч технологических команд, способных решать технологические вызовы.