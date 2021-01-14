В Башкирии прививку от коронавируса сделали врачи, учителя, соцработники и полицейские

В Башкирии началась вакцинация от коронавируса. В первую очередь на прививку отправились представители социально значимых профессий – врачи, учителя, соцработники, полицейские.
В регион поступило более 13 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. Было открыто 39 пунктов вакцинации. Прививки уже получили 7542 человека. Среди них 5025 – медицинские работники, 1672 – преподаватели, 718 – соцработники, 100 – сотрудники МВД.
Директор уфимской гимназии №3 Юлия Вяткина, которая пришла на вакцинацию одной из первых, рассказала о своих ощущениях.
Также о своих ощущениях после вакцинации рассказал главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Рафаэль Яппаров.
В пресс-службе регионального Минздрава подчеркнули, что вакцинация проводится только на добровольной основе, побочных проявлений и летальных исходов после иммунизации у вакцинированных не выявлено.
Очередные 6300 доз поступили в Башкирию 12 января. Их получат работающие из группы риска, а также работающие и проживающие в соцучреждениях и жители с хроническими заболеваниями. Вакцину против нового коронавируса включили в национальный календарь прививок. В 2021 году в Башкирию поступит 1 миллион доз вакцины. Для достижения коллективного иммунитета в регионе необходимо вакцинировать не менее двух миллионов человек. Вакцина, разработанная в Центре им. Гамалеи «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), вырабатывает у человека иммунитет к коронавирусу на срок до двух лет. Вакцинацию проводят в два этапа с перерывом в три недели. Эффективность вакцины «Спутник V» на уровне 91,4 процента подтверждена в результате анализа данных в заключительной контрольной точке клинических исследований. Эффективность препарата против тяжелых случаев коронавирусной инфекции составляет 100 процентов.
Записаться на вакцинацию можно будет через приложение «К врачу» и портал Госуслуги. Запись для желающих откроется, как только в республику поступит большее число вакцин.