В Башкирии прививку от коронавируса сделали врачи, учителя, соцработники и полицейские

Я сделала прививку 12 января. Планировала получить вакцину еще в 2020 году, но тогда действовали ограничения по возрасту. Сейчас разрешили привиться людям старше 60 лет. Коллектив гимназии также с готовностью откликнулся: на сегодня уже 14 человек получили первую часть вакцины. Объясняется это простым желанием полноценно жить и работать: учителю нужны ученики, дистанционный режим работы утомил. Также мы, как люди, постоянно контактирующие с детьми, не должны представлять для них опасности — неизвестно, кто может быть переносчиком инфекции. В школе мы соблюдаем дистанцию, есть разметка, в классах установили рециркуляторы. Перед прививкой нас тщательно осматривает и выслушивает терапевт, и только после этого отправляет на вакцинацию. Сегодня второй день, к счастью, никаких изменений в самочувствии не наблюдаю. Следующий этап назначили на 2 февраля. Пока нам рекомендовали поберечься от переохлаждений, перегрева и эмоциональных перегрузок.

Юлия Вяткина