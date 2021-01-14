В Башкирии прививку от коронавируса сделали врачи, учителя, соцработники и полицейские

В Башкирии началась вакцинация от коронавируса. В первую очередь на прививку отправились представители социально значимых профессий – врачи, учителя, соцработники, полицейские.

В регион поступило более 13 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. Было открыто 39 пунктов вакцинации. Прививки уже получили 7542 человека. Среди них 5025 – медицинские работники, 1672 – преподаватели, 718 – соцработники, 100 – сотрудники МВД.

Директор уфимской гимназии №3 Юлия Вяткина, которая пришла на вакцинацию одной из первых, рассказала о своих ощущениях.

Я сделала прививку 12 января. Планировала получить вакцину еще в 2020 году, но тогда действовали ограничения по возрасту. Сейчас разрешили привиться людям старше 60 лет. Коллектив гимназии также с готовностью откликнулся: на сегодня уже 14 человек получили первую часть вакцины. Объясняется это простым желанием полноценно жить и работать: учителю нужны ученики, дистанционный режим работы утомил. Также мы, как люди, постоянно контактирующие с детьми, не должны представлять для них опасности — неизвестно, кто может быть переносчиком инфекции. В школе мы соблюдаем дистанцию, есть разметка, в классах установили рециркуляторы. Перед прививкой нас тщательно осматривает и выслушивает терапевт, и только после этого отправляет на вакцинацию. Сегодня второй день, к счастью, никаких изменений в самочувствии не наблюдаю. Следующий этап назначили на 2 февраля. Пока нам рекомендовали поберечься от переохлаждений, перегрева и эмоциональных перегрузок.

Юлия Вяткина

Также о своих ощущениях после вакцинации рассказал главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Рафаэль Яппаров.

Долго сомневался: делать или не делать прививку. Для себя решил, что только вакцинация сможет уберечь меня от осложнений, связанных с коронавирусом и, прежде всего, потому, что ежедневно общаюсь с большим количеством людей, захожу в лабораторию, где выполняются анализы на коронавирусную инфекцию. Вакцинация проводится по стандартной методике в обычном прививочном кабинете поликлиники, внутримышечно. Тем, кто вакцинировался от гриппа, все знакомо. Перенёс все достаточно спокойно, после первой прививки в течение пары дней была небольшая болезненность в месте укола. Чуть повысилась температура, до 36,9. Вечером на второй день почувствовал небольшую слабость, ломоту в теле, без повышения температуры. Переживал, есть ли антитела, учитывая такой поствакциональный период. Через 42 дня после первой прививки сдал анализы: все отлично, защитный титр антител выработался, все в порядке.

 Рафаэль Яппаров

В пресс-службе регионального Минздрава подчеркнули, что вакцинация проводится только на добровольной основе, побочных проявлений и летальных исходов после иммунизации у вакцинированных не выявлено.

Очередные 6300 доз поступили в Башкирию 12 января. Их получат работающие из группы риска, а также работающие и проживающие в соцучреждениях и жители с хроническими заболеваниями. Вакцину против нового коронавируса включили в национальный календарь прививок. В 2021 году в Башкирию поступит 1 миллион доз вакцины. Для достижения коллективного иммунитета в регионе необходимо вакцинировать не менее двух миллионов человек. Вакцина, разработанная в Центре им. Гамалеи «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), вырабатывает у человека иммунитет к коронавирусу на срок до двух лет. Вакцинацию проводят в два этапа с перерывом в три недели. Эффективность вакцины «Спутник V» на уровне 91,4 процента подтверждена в результате анализа данных в заключительной контрольной точке клинических исследований. Эффективность препарата против тяжелых случаев коронавирусной инфекции составляет 100 процентов.

Записаться на вакцинацию можно будет через приложение «К врачу» и портал Госуслуги. Запись для желающих откроется, как только в республику поступит большее число вакцин.