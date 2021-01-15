В Башкирии появился уникальный музей живицы

Незабытое ремесло. В деревне Малый Кипчак Бурзянского района на грант Президента России обустроили музей живицы. Здесь можно узнать о непростом народном промысле – добыче смолы хвойных деревьев. Несколько десятков лет назад в районе этим занималась немалая часть населения. Идея обустроить музей принадлежит сельчанину.
Желобник, хак, скобилка. О каждом из инструментов Фарзат Кагарманов может рассказывать часами. О профессии добытчика живицы – вздымщика – он знает все. На подсочке начал помогать отцу еще в четвертом классе. Работа круглогодичная: зимой шла подготовка деревьев, очистка от коры, а в конце весны начиналась добыча
Живицу раньше добывали жители из четырех окрестных деревень. Труд был далеко не простым. По сути вздымщики жили в лесу. И за сезон заготавливали по 350-400 тонн живицы. Она шла на производство канифоли, скипидара, лаков, красок и много другого.
Сейчас уже добычей здесь почти не занимаются. В 2008 году в селе появился музей живицы. Однако он напоминал больше школьный уголок. Но благодаря выигранному президентскому гранту в 500 тысяч рублей здесь произошла серьезная реконструкция: обновилась экспозиция, смонтирована современная система отопления и освещения. А стены музея покрашены таким образом, что возникает такое ощущение, что находишься в лесу. Кроме того, посетители могут на экране увидеть документальные фильмы о том, как шла заготовка живицы.
В планах руководства музея – запустить постоянные экскурсии для школьников Бурзянского района. Рады будут и туристам со всей республики. И пусть музей совсем небольшого размера, здесь можно узнать об огромном отрезке истории района, которая благодаря активным сельчанам уже точно не канет в лету.