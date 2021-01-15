В Башкирии появился уникальный музей живицы

Незабытое ремесло. В деревне Малый Кипчак Бурзянского района на грант Президента России обустроили музей живицы. Здесь можно узнать о непростом народном промысле – добыче смолы хвойных деревьев. Несколько десятков лет назад в районе этим занималась немалая часть населения. Идея обустроить музей принадлежит сельчанину.

Желобник, хак, скобилка. О каждом из инструментов Фарзат Кагарманов может рассказывать часами. О профессии добытчика живицы – вздымщика – он знает все. На подсочке начал помогать отцу еще в четвертом классе. Работа круглогодичная: зимой шла подготовка деревьев, очистка от коры, а в конце весны начиналась добыча

В делянке одного вздымщика в среднем 8-10 тысяч карров. Карра – это не дерево. На одном дерево может быть два карра. И вот за лето 20 и более раз вздымщик обходит этот лес, делая по два надреза. Фарзат Кагарманов, руководитель музея живицы

Живицу раньше добывали жители из четырех окрестных деревень. Труд был далеко не простым. По сути вздымщики жили в лесу. И за сезон заготавливали по 350-400 тонн живицы. Она шла на производство канифоли, скипидара, лаков, красок и много другого.

Сейчас уже добычей здесь почти не занимаются. В 2008 году в селе появился музей живицы. Однако он напоминал больше школьный уголок. Но благодаря выигранному президентскому гранту в 500 тысяч рублей здесь произошла серьезная реконструкция: обновилась экспозиция, смонтирована современная система отопления и освещения. А стены музея покрашены таким образом, что возникает такое ощущение, что находишься в лесу. Кроме того, посетители могут на экране увидеть документальные фильмы о том, как шла заготовка живицы.

Как добывалась данная живица, для чего она использовалась, чтобы молодежь знала, наши дети знали. Для этих целей, чтобы и память своим предкам была. Для этого и сделан этот музей. Фидан Баязитов, глава Кипчакского сельсовета