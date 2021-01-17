В России станет труднее сдать квартиру

Рынок аренды жилья берут под контроль. Минстрой собирается легализовать отрасль и принять меры для того, чтобы арендодатели тоже платили налоги. Но вот только как ведомство собирается это воплотить в жизнь, чего опасаются эксперты и на ком в итоге скажется эта инициатива?

Совсем не замечательные соседи в их доме селятся каждый день, и какое уж тут веселье, говорит Лиля Гизатуллина. Квартира женщины прямо напротив той, которую сдают посуточно. Мало того, что этаж превратился в проходной двор, так арендаторы регулярно путают двери, то и дело пытаясь попасть в их жилище.

В подъезде валяются шприцы, окурки, мусор. Пьют в подъезде, ходит кто попало. Лиля Гизатуллина, жительница дома №78 по ул. Цюрупы

Сдаются в аренду две квартиры, собственником которых, по словам жильцов, является один человек. Их владелец, очевидно, сделал небольшую перепланировку, оборудовав каждую из комнат под отдельное жилье для съема.

Жена у него прописана, вот он за жену и платит. А приходят сколько – 5-6 человек. Все они мусорят, это же все неучет. Фуат Калимуллин, сотрудник управляющей компании

Год назад в России запретили организовывать хостелы в многоквартирных домах, а также предоставлять там гостиничные услуги. Но посуточная сдача квартиры, говорят юристы, не совсем вне закона.

Если соседи говорят, что хозяин сдает, а налоги не платит, конечно, у государства к нему будут вопросы, он на штраф попадет, вплоть до того, что ему прикроют этот мини-бизнес. Искандер Фахретдинов, адвокат Башкирской республиканской коллегии адвокатов

Минстрой собирается ужесточить контроль за арендой. Ведомство готовит законопроект, который позволит создать условия для формирования рынка частного наемного жилья. Таким образом, специалисты считают, что получится вывести из тени до 90 процентов арендодателей. Как сообщил «Коммерсанту» заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, проект планируется внести в Госдуму до конца года.

В числе инициатив – запуск информационной системы учета договоров найма жилья. По словам Никиты Стасишина, цифровая платформа арендного жилья будет интегрирована с системами ФНС России.

Но как будет наполняться эта база? Раннее уже были подобные попытки, тогда создать реестр сдаваемого жилья пытались с помощью ЖКХ. Но безуспешно.

Не получится ли так, что в эту базу будут попадать квартиры по каким-то непонятным, косвенным признакам, которые сочли сдающимися в аренду, и их собственники будут получать некие начисления. Тут должен работать принцип презумпции невиновности: не я должна доказать, что я не сдаю квартиру, а мне должны доказать, что я сдаю. Елена Андреева, директор федеральной сети агентств недвижимости «Эксперт»

И очевидно, что добровольно в базу никто не попросится. Выйти из тени желающих нет. В чем мы убедились сами, когда искали для репортажа арендодателей, готовых высказаться на камеру. Большинство отказывались, а те, кто всё же согласился, то с условием, что лица мы не покажем.

У меня есть квартира, но я вынужден ее сдавать, чтобы покрывать ипотеку и ждать ее окончания. Я, как и другие арендодатели, буду вынужден поднять цену, потому что мой ипотечный платеж останется на том же уровне, в итоге это скажется на простых людях, которые не могут позволить себе купить квартиру и вынуждены ее снимать. Григорий, арендодатель