Россия возобновит авиасообщение ещё с 4 странами

Число погибших от коронавирусной инфекции в республике достигло 165 человек. Об очередной жертве сегодня сообщили в Минздраве.

Между тем Россия возобновляет международное авиасообщение еще с четырьмя странами с 27 января. Это Вьетнам, Индия, Финляндия и Катар. К такому решению пришел оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, учитывая улучшение эпидобстановки в указанных странах. Правда, пока вылеты будут осуществляться только из Москвы и Санкт-Петербурга.