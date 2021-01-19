Глава Башкирии: «Массовая вакцинация – это, действительно, решение нашей большой проблемы»
Глава Башкирии
прокомментировал старт массовой вакцинации в регионе, а также рассказал, что
такое антиковидные паспорта. Радий Хабиров поделился своими мыслям о вакцинации
с корреспондентом «Россия 24».
В первую
очередь Радий Хабиров рассказал о том, что такое антиковидные паспорта. По словам
Главы региона, такая мера не только поможет побороть пандемию, но и не введёт
ограничения для жителей Башкирии вновь. Конечно, антиковидные паспорта – это дополнительная
мотивация прийти на вакцинацию, так как такой документ позволяет получить
некоторые скидки и дополнительные возможности.
Весь период пандемии коронавирусной инфекцией мы постоянно искали инструменты для того, чтобы более эффективно с ней бороться и всё-таки пожалеть людей, не создавать дополнительные излишние ограничения. У нас родилась идея, которая решает две проблемы. Первая. Сейчас будет расти количество вакцинированных людей, которые вполне спокойно могут посещать общественные места и т.д. Возникает вопрос: зачем нам их ограничивать? Например, тех же пожилых людей старше 65 лет, которые находятся в режиме самоизоляции, но уже переболели или сделали прививку. Поэтому мы уберём то, что можно убрать в условиях текущей санитарно-эпидемиологической ситуации. Вторая. Нам нужно искать дополнительные мотивации для того, чтобы человек вакцинировался. Люди по-разному к этому относятся. Кто-то легко идёт вакцинироваться, у кого-то есть определённые сомнения, потому что вакцина новая. Мы исходили из того, что если человек вакцинировался и у него есть паспорт, доказательства, что он не представляет угрозы, то мы даём ему определённые преимущества. Например, скидки на посещение фитнес-клубов, бассейнов, кинотеатров, торговых центров и т.д. Эта идея родилась не сегодня, мы её долго прорабатывали. Провели переговоры с торговыми сетями, фитнес-клубами, различными организациями. Мы даже подумали: у нас играет хоккейный клуб «Салават Юлаев», и есть определённое ограничение по количеству мест в ледовом дворце. Но для тех, у кого будет антиковидный паспорт, мы будем открывать отдельные трибуны, увеличивать заполняемость арены. На наш взгляд, если мы всё проведём организовано, то это может помочь решить целый ряд проблем.
Радий Хабиров
Антиковидный
паспорт – это QR-код, который можно удобно загрузить на телефон или даже
распечатать после прохождения вакцинации и получения данных, которые
автоматически будут загружены в личный кабинет на портале «Госуслуги».
Также паспорт
можно получить, если человек уже переболел коронавирусом и имеет антитела. Для этого
нужно подтвердить свой статус после сдачи анализов в сертифицированных
учреждениях.
Радий Хабиров
отметил, что на данный момент вакцинация в Башкирии идёт полным ходом.
Знаете, спрос у нас большой, потому что мы уже получили порядка 14 тысяч доз вакцины. В ближайшее время ждём партию в 50 тысяч доз, и дальше по нарастающей. Как вы понимаете, для иммунизации населения, а у нас в республике живут более 4 млн человек, нужен большой объём вакцины. То, что мы получили, это, можно сказать, обкатка – подготовка инфраструктуры, отработка навыков, пропаганда вакцинации и т.д. Всё, что нам поступало, мы распределяли в течение двух-трёх дней. Вакцину в первую очередь получали, конечно, врачи, работники социальных, образовательных учреждений и другие категории. На мой взгляд, процесс идёт ровно. Есть, конечно, люди, которые с опаской относятся к вакцинации. Это личное дело каждого. И решение надо принимать после консультации с врачом. Но мы уверены, что массовая вакцинация – это, действительно, решение нашей большой проблемы, с которой мы боремся уже целый год.
Радий Хабиров
После новогодних
праздников в Башкирии ожидался всплеск заболевших коронавирусом. Однако
эпидемиологическая ситуация пока остаётся стабильной.
Так вот, роста мы не фиксируем, ситуация остаётся стабильной. Не могу сказать, что всё спокойно, потому что у 150-170 человек каждый день подтверждают коронавирус, это много. Тем не менее заболеваемость не идёт вверх. Мы специально перенесли введение нашего антиковидного паспорта на 5 февраля, чтобы подготовить инфраструктуру и выждать две недели после праздников, чтобы увидеть полную картину. Мы надеемся, что в таких условиях и будем работать. Мы имеем порядка 30 процентов свободного коечного фонда. Вы, наверное, знаете, что мы построили ещё один быстровозводимый госпиталь, на этот раз в Стерлитамаке, это ещё дополнительно 300 коек. Этот госпиталь на данный момент только начал заполняться, там порядка 120 пациентов. Этот запас позволяет искать нам новые инструменты, такие как антиковидный паспорт. Мы уверены в том, что у нас есть крайний рубеж обороны – это наши койки и опыт врачей, конечно.