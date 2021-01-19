Глава Башкирии: «Массовая вакцинация – это, действительно, решение нашей большой проблемы»

Весь период пандемии коронавирусной инфекцией мы постоянно искали инструменты для того, чтобы более эффективно с ней бороться и всё-таки пожалеть людей, не создавать дополнительные излишние ограничения. У нас родилась идея, которая решает две проблемы. Первая. Сейчас будет расти количество вакцинированных людей, которые вполне спокойно могут посещать общественные места и т.д. Возникает вопрос: зачем нам их ограничивать? Например, тех же пожилых людей старше 65 лет, которые находятся в режиме самоизоляции, но уже переболели или сделали прививку. Поэтому мы уберём то, что можно убрать в условиях текущей санитарно-эпидемиологической ситуации. Вторая. Нам нужно искать дополнительные мотивации для того, чтобы человек вакцинировался. Люди по-разному к этому относятся. Кто-то легко идёт вакцинироваться, у кого-то есть определённые сомнения, потому что вакцина новая. Мы исходили из того, что если человек вакцинировался и у него есть паспорт, доказательства, что он не представляет угрозы, то мы даём ему определённые преимущества. Например, скидки на посещение фитнес-клубов, бассейнов, кинотеатров, торговых центров и т.д. Эта идея родилась не сегодня, мы её долго прорабатывали. Провели переговоры с торговыми сетями, фитнес-клубами, различными организациями. Мы даже подумали: у нас играет хоккейный клуб «Салават Юлаев», и есть определённое ограничение по количеству мест в ледовом дворце. Но для тех, у кого будет антиковидный паспорт, мы будем открывать отдельные трибуны, увеличивать заполняемость арены. На наш взгляд, если мы всё проведём организовано, то это может помочь решить целый ряд проблем.

Радий Хабиров