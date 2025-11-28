Радий Хабиров о признании Башкирии лучшим спортивным регионом: «Это большая гордость»
Башкортостан признали
лучшим в стране регионом по развитию спорта. Победу в номинации республика
одержала в Москве на церемонии вручения Национальной спортивной премии,
учрежденной Правительством России. Диплом из рук Михаила Дегтярёва получил глава
республики Радий Хабиров.
Руководитель региона
отметил, что эта победа – результат слаженной работы большой команды,
включающей в себя спортсменов, их наставников, а также представителей органов
власти.
Это
большая гордость. И быть лучшим спортивным регионом России – ответственно. На
достигнутом мы не останавливаемся, двигаемся к дальнейшим победам.
Останавливаться никогда не надо. Нам есть чем заниматься. Мы знаем и наши
недостатки. Нам известно, на какие точки надо приложить энергию. Поэтому идём
вперёд.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Стоит отметить, что для
нашей республики в 2025 году эта победа не единственная. Так, спортивная школа
олимпийского резерва по фехтованию отличилась в номинации «Лучшая спортивная
школа», а «Центр адаптивного спорта Башкортостана» – в номинации «Надежда
России: лучшая спортивная школа, лучшая организация адаптивного спорта».
Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев призвал
Башкортостан не сбавлять темпов на пути к спортивным победам и достижениям.
Как
заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Башкортостан, хочу
сказать: «Алга, Башкортостан!». Знаете, когда приезжаю в Уфу и, например, иду
по набережной Белой с моими любимыми палками банджи-памп по тартановой дорожке,
вижу великолепные виды. И понимаю, что из столицы республики уходить не
хочется. Мне посчастливилось открывать с главой республики много спортивных
объектов, мы проводили форум «Россия – спортивная держава». То есть наблюдаем в
регионе развитие спорта, причём мероприятия проводятся не для галочки, а
действительно для каждого жителя большой многонациональной республики. Это
важно. Есть замечательные сподвижники в регионе, на местах, которые помогают
лыжному спорту, лёгкой атлетике. Но это было бы невозможно без такой любви к
спорту главы республики. Поэтому Радия Фаритовича тоже от души поздравляю. Это
его победа, это наша победа.
Дмитрий Губерниев, журналист, телеведущий, спортивный комментатор