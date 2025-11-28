Радий Хабиров о признании Башкирии лучшим спортивным регионом: «Это большая гордость»

Башкортостан признали лучшим в стране регионом по развитию спорта. Победу в номинации республика одержала в Москве на церемонии вручения Национальной спортивной премии, учрежденной Правительством России. Диплом из рук Михаила Дегтярёва получил глава республики Радий Хабиров.

Руководитель региона отметил, что эта победа – результат слаженной работы большой команды, включающей в себя спортсменов, их наставников, а также представителей органов власти.

Это большая гордость. И быть лучшим спортивным регионом России – ответственно. На достигнутом мы не останавливаемся, двигаемся к дальнейшим победам. Останавливаться никогда не надо. Нам есть чем заниматься. Мы знаем и наши недостатки. Нам известно, на какие точки надо приложить энергию. Поэтому идём вперёд.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Стоит отметить, что для нашей республики в 2025 году эта победа не единственная. Так, спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию отличилась в номинации «Лучшая спортивная школа», а «Центр адаптивного спорта Башкортостана» – в номинации «Надежда России: лучшая спортивная школа, лучшая организация адаптивного спорта». Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев призвал Башкортостан не сбавлять темпов на пути к спортивным победам и достижениям.

Как заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Башкортостан, хочу сказать: «Алга, Башкортостан!». Знаете, когда приезжаю в Уфу и, например, иду по набережной Белой с моими любимыми палками банджи-памп по тартановой дорожке, вижу великолепные виды. И понимаю, что из столицы республики уходить не хочется. Мне посчастливилось открывать с главой республики много спортивных объектов, мы проводили форум «Россия – спортивная держава». То есть наблюдаем в регионе развитие спорта, причём мероприятия проводятся не для галочки, а действительно для каждого жителя большой многонациональной республики. Это важно. Есть замечательные сподвижники в регионе, на местах, которые помогают лыжному спорту, лёгкой атлетике. Но это было бы невозможно без такой любви к спорту главы республики. Поэтому Радия Фаритовича тоже от души поздравляю. Это его победа, это наша победа.

Дмитрий Губерниев, журналист, телеведущий, спортивный комментатор
