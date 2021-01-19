Как в Башкирии отпраздновали Крещение Господне

Сегодня православные отмечают Крещение Господне – один из главных христианских праздников. В храмах были организованы богослужения, после которых прошли крестные ходы. И, конечно, не обошлось без главного ритуала – погружения в ледяную купель. Пандемия наложила свой отпечаток, однако отменять ритуал, как в ряде регионов страны, не стали.
От погружения в ледяную воду дыхание перехватывает так, что даже говорить сложно. Особенно, если это впервые. Некоторые уже на подступе к купели едва ли не теряют дар речи. Ну а бывалые ныряльщики не устают рассказывать о своих эмоциях.
Или делятся секретом подготовки, как в обжигающе ледяной воде чувствовать себя как рыба.
Вода в Красноусольских минеральных источниках считается целебной, насыщенной сероводородом. А на Крещение еще и освященной Святым Духом. Но не только верующие христиане стремятся окунуться в купель.
Возле иорданей дежурили спасатели и медики, чтобы при необходимости оказать первую помощь. На термометре -15, по ощущениям -20. Конечно крещенскими в полной мере эти морозы не назовешь, впрочем, даже в одежде холод все равно пробирает до костей. Так что сложно представить, что чувствуют погружающиеся.
А вот медики предупреждают: у неподготовленного человека от резкого перепада температуры могут сжаться сосуды, в результате чего существует угроза инфаркта или инсульта.
Уже традиционно центром притяжения для поломников стала церковь Табынской иконы Божией матери. На службе поломники были, как и положено, в масках. Правда, вместить всех желающих обитель не смогла. Остальные ставили свечки в небольшом гроте под скалой, где по легенде и происходило явление лика Богоматери. В этот день многие приходят к источникам с пустыми тарами, чтобы наполнить их святой водой.
По республике в этом году было организовано 90 официальных купелей. В Чишминском районе для паломников соорудили настоящий палаточный лагерь, где можно было погреться и попить горячий чай. Ну а путь к проруби устелили красной ковровой дорожкой. Одним из самых юных ныряльщиков стал 8-летний Кирилл.
Одним из неотъемлемых атрибутов церковного праздника является крестный ход, самый масштабный прошел в Уфе. Это символическое шествие по жизненному пути, который может сопровождаться как благочестием, так и грехами. В этом момент люди в унисон читают молитвы.
Крещенскую освященную воду можно получить в храмах в течение недели. Окунуться в иордани верующие могут в ближайшие три дня. Впрочем, священнослужители напоминают, что традиция нырять в ледяную прорубь вовсе не церковная, как принято думать сейчас, а, скорее, народная. Да и от грехов очищает не само погружение, а покаяние.