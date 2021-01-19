Как в Башкирии отпраздновали Крещение Господне

Сегодня православные отмечают Крещение Господне – один из главных христианских праздников. В храмах были организованы богослужения, после которых прошли крестные ходы. И, конечно, не обошлось без главного ритуала – погружения в ледяную купель. Пандемия наложила свой отпечаток, однако отменять ритуал, как в ряде регионов страны, не стали.

От погружения в ледяную воду дыхание перехватывает так, что даже говорить сложно. Особенно, если это впервые. Некоторые уже на подступе к купели едва ли не теряют дар речи. Ну а бывалые ныряльщики не устают рассказывать о своих эмоциях.

О, я каждый год так делаю, это вообще здорово. Спасибо, Господи, что есть такое место, это вообще класс! Всем советую!

Или делятся секретом подготовки, как в обжигающе ледяной воде чувствовать себя как рыба.

Мы просто с внучкой закаляемся всю зиму, водичкой обливаемся холодной, так что очень хорошо.

Вода в Красноусольских минеральных источниках считается целебной, насыщенной сероводородом. А на Крещение еще и освященной Святым Духом. Но не только верующие христиане стремятся окунуться в купель.

Я так-то мусульманин. Просто сам хочу.

Возле иорданей дежурили спасатели и медики, чтобы при необходимости оказать первую помощь. На термометре -15, по ощущениям -20. Конечно крещенскими в полной мере эти морозы не назовешь, впрочем, даже в одежде холод все равно пробирает до костей. Так что сложно представить, что чувствуют погружающиеся.

С непривычки людям холодно, начинают судороги сводить, трястись, не могут одеться – такие случаи. Игорь Круковский, спасатель

А вот медики предупреждают: у неподготовленного человека от резкого перепада температуры могут сжаться сосуды, в результате чего существует угроза инфаркта или инсульта.

Перед тем как в воду зайти, нужно немного себя приготовить. Водичкой побрызгаться, чтоб организм привык, а не резко – разделся и воду, сразу лезть нельзя. Олег Сунцов, фельдшер скорой помощи

Уже традиционно центром притяжения для поломников стала церковь Табынской иконы Божией матери. На службе поломники были, как и положено, в масках. Правда, вместить всех желающих обитель не смогла. Остальные ставили свечки в небольшом гроте под скалой, где по легенде и происходило явление лика Богоматери. В этот день многие приходят к источникам с пустыми тарами, чтобы наполнить их святой водой.

По республике в этом году было организовано 90 официальных купелей. В Чишминском районе для паломников соорудили настоящий палаточный лагерь, где можно было погреться и попить горячий чай. Ну а путь к проруби устелили красной ковровой дорожкой. Одним из самых юных ныряльщиков стал 8-летний Кирилл.

Одним из неотъемлемых атрибутов церковного праздника является крестный ход, самый масштабный прошел в Уфе. Это символическое шествие по жизненному пути, который может сопровождаться как благочестием, так и грехами. В этом момент люди в унисон читают молитвы.

Конечно, самое главное, чем можем сопроводить этот праздник, это молитвы, это обращения к Богу, помолиться о себе, о своих близких в сегодняшнее непростое время, о даровании всем нам мудрости, сил и веры, чтобы не оскудевала в нас надежда на милосердие Божие. Евгений Шерышев, протоиерей, руководитель пресс-службы Башкортостанской митрополии РПЦ