В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали, как выбрать продукты для блинов

Пироги, вареники и, конечно, блины. Меню масленичной недели знакомо всем. Многие хозяюшки выискивают самые необычные или, наоборот, проверенные рецепты весеннего угощения. Сотрудники Роспотребнадзора рассказали нашей съемочной группе, как выбирать продукты для приготовления или готовую выпечку, а также с помощью какого приложения можно отследить качество продукта.

Молоко, яйца, мука – вот основные ингредиенты для приготовления блинов. Но даже эти три позиции могут повлиять на вкус и калорийность масленичного угощения. Например, мука из гречки, риса, овса и цельнозерновая – менее калорийны. А выбирая яйца, нужно смотреть на их целостность, маркировку и чистоту. Выбирая молоко, стоит проверить не только срок годности, но и наличие QR-кода. С его помощью можно получить всю информацию о продукте в бесплатном приложении «Честный знак».

Товаросопроводительные документы, информация о производстве, вводе в оборот и доставке в магазин. В общем, всё, что нужно знать потребителю. Если же продукт отличается от указанного в приложении, можно оставить заявку в Роспотребнадзор для дальнейшей проверки.

Если нет возможности испечь, можно купить готовые. Так, в одной из торговых точек города в масленичную неделю ежедневно изготавливают более 13 кг блинов трех видов. Но и при выборе торговой точки важно обратить внимание на условия реализации продукции: чистота рабочего места, условия хранения начинок и других ингредиентов, соблюдение правил личной гигиены персоналом.