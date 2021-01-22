В Зилаирском районе показали, как готовятся к акции «Зеленая Башкирия»

От семян до вековых сосен. В Зилаирском лесничестве готовятся к ежегодной акции «Зеленая Башкирия». Саженцы, которые пересадят весной в открытый грунт, уже подрастают в питомниках. Вместо них специалисты посеют новые семена.

О сосновых шишках Сергей Горшенин знает абсолютно всё и на глаз безошибочно выбирает только те, в которых есть достаточное количество здоровых семян для лесовосстановления. Работа кропотливая, но недооценивать ее нельзя. Если кондиция по чистоте семян будет недостаточна, теряется класс качества. За этим следят в Центре защиты леса, куда сырье отправляют на экспертизу.

Семеноводство – одно из самых важных в лесном хозяйстве, потому что от этого зависит наше будущее, леса Башкирии. Самое главное – семена, шишки. Чем крупнее шишки, тем в них больше семян. Сергей Горшенин, мастер Зилаир-Шарского лесничества

Больше – это до 25 семян из одной крупной сосновой шишки. Из них лишь около 15 приживутся в питомнике и дадут саженцы. Кстати, при правильном уходе всходят они уже через три недели. Но сначала эти семена ещё нужно добыть. Для этого шишки сушат в специальных барабанах.

Шишки при раскрывании увеличиваются в объёме. Из них семена высыпаются. Крутим барабан. Чем чаще будем крутить, тем быстрее происходит процесс просушивания. Семена падают вниз через сетку. Сушим примерно сутки при температуре 50-55 градусов. Сергей Горшенин, мастер Зилаир-Шарского лесничества

В природе семена сосны имеют так называемые крылышки, чтобы ветром их разносило на дальние расстояния. При искусственном лесовосстановлении эти крылышки отрывают. Где-то для этого используют специальные машины очистки. Здесь же весь процесс происходит в ручном режиме.

В цехе установлены два таких барабана общей вместимостью 160 килограммов шишек. О трудоемкости это работы говорит конечный результат суточной сушки. Со всего этого объема специалисты получат чуть более килограмма семян, которые весной высадят в питомнике.

В Зилаирском районе лесовосстановление ежегодно проводится на площади до тысячи гектаров. Общая территория лесхоза – более 200 тысяч гектаров, где растут березы, осины, сосны, лиственницы и ели. Специалисты тщательно следят за тем, чтобы количество новых саженцев превышало число вырубленных деревьев.

Уверен, что если этой работой будем заниматься ежегодно и планомерно, то, надеюсь, что через несколько десятков лет леса в Башкортостане, в том числе и в Зилаирском районе, сохранятся для наших детей и внуков. Ислам Игибаев, начальник отдела управления лесничествами по Зилаирскому району