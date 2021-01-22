В Зилаирском районе показали, как готовятся к акции «Зеленая Башкирия»

От семян до вековых сосен. В Зилаирском лесничестве готовятся к ежегодной акции «Зеленая Башкирия». Саженцы, которые пересадят весной в открытый грунт, уже подрастают в питомниках. Вместо них специалисты посеют новые семена.
О сосновых шишках Сергей Горшенин знает абсолютно всё и на глаз безошибочно выбирает только те, в которых есть достаточное количество здоровых семян для лесовосстановления. Работа кропотливая, но недооценивать ее нельзя. Если кондиция по чистоте семян будет недостаточна, теряется класс качества. За этим следят в Центре защиты леса, куда сырье отправляют на экспертизу.
Больше – это до 25 семян из одной крупной сосновой шишки. Из них лишь около 15 приживутся в питомнике и дадут саженцы. Кстати, при правильном уходе всходят они уже через три недели. Но сначала эти семена ещё нужно добыть. Для этого шишки сушат в специальных барабанах.
В природе семена сосны имеют так называемые крылышки, чтобы ветром их разносило на дальние расстояния. При искусственном лесовосстановлении эти крылышки отрывают. Где-то для этого используют специальные машины очистки. Здесь же весь процесс происходит в ручном режиме.
В цехе установлены два таких барабана общей вместимостью 160 килограммов шишек. О трудоемкости это работы говорит конечный результат суточной сушки. Со всего этого объема специалисты получат чуть более килограмма семян, которые весной высадят в питомнике.
В Зилаирском районе лесовосстановление ежегодно проводится на площади до тысячи гектаров. Общая территория лесхоза – более 200 тысяч гектаров, где растут березы, осины, сосны, лиственницы и ели. Специалисты тщательно следят за тем, чтобы количество новых саженцев превышало число вырубленных деревьев.
Саженцы для проведения ежегодной акции «Зелёная Башкирия» уже подрастают. Раздадут их не только местным участникам мероприятия, но и отвезут в другие районы Зауралья. А высушенные шишки жители бесплатно забирают для личных нужд. Ими топят самовары и используют в декоре личных подворий.