Эксперт: в Казани протестуют не меньше других, но журналистам не дают об этом говорить

Редакция портала "Горобзор" пообщалась с активистом из Татарстана Камилем Зартдиновым.
Накануне по всей стране прошли несогласованные шествия. После подсчета вышедших на улицы городов граждан выяснилось, что в Казани достаточно низкая активность местных жителей. Однако, как уверяют казанские активисты, на самом деле это не так.
По словам лидера политического актива Татарстана “Демократическая альтернатива” Камиля Зартдинова, до работы на протестных акциях в республике не допустили местных журналистов. Таким образом, СМИ остались без картинки с места событий. Мы публикуем полное интервью наших коллег с Зартдиновым.
Что представляет собой ваша организация?
Наш актив состоит из политических и общественных организаций Татарстана, которые разделяют демократические взгляды и демократические ценности, права человека.
Митинг в защиту Навального в Казани собрал, по данным СМИ, не много участников. Так ли это?
Я не уверен, что в Казани митинг был менее многочисленным, чем в других городах России, за исключением столицы. У нас центр был оцеплен и туда люди просто не могли попасть. А то что было вокруг, на улицах - там сложно было определить точное количество участников акции. Было очень сложно посчитать, но людей было достаточно много.
А журналисты на месте работали?
Я бы акцентировал внимание как раз на том, что журналистам работать на месте не давали. Уже на этой неделе на очередном заседании мы сделаем заявление и предпримем по этому поводу определенные действия. Журналистов еще до начала акций просто изъяли. Такое отношение к журналистам и в Татарстане недопустимо. Так нельзя обращаться с людьми, которые выполняют свои обязанности.
Что вы имеете ввиду под словом “журналистов изъяли”?
За полчаса до этих событий в Казани журналистов вежливо, кого-то не очень, кого-то совсем невежливо посадили в автомобили и вывезли в полицейский участок. А потом уже в конце всех событий их отпустили.
Соответственно, СМИ не смогли из-за этого получить кадры с места событий о массовости мероприятия?
Да.
А как в целом обстоят дела со свободой слова в Татарстане?
Дело в том, что у нас политики достаточно грамотные. Они умеют определять кто и где. Республика небольшая, все друг друга знают…
Местная власть в Татарстане имеет определенные преференции со стороны Москвы, например, глава республики до сих пор называется “президент”.
Я бы так не сказал. У нас всё как и в целом в стране.
Тем не менее, Минниханов получил 83% поддержки избирателей на выборах.
Президент Татарстана получил гарантированно только 51%, а то что выше - я в этом сомневаюсь. Видимо машина по подсчёту голосов так устроена, накручивает.
Тем не менее, 51% - это тоже проходной процент
Но административная машина всё равно работает. Как же без этого, особенно в Татарстане.
А зачем Минниханову, зная, что он и так проходит, показывать такие заоблачные цифры? Тем более, поговаривают, негласно Кремль не рекомендует губернаторам иметь рейтинги выше, чем у президента России.
Это вопрос с Рустаму Нургалеевичу, председателю ЦИК РБ и главам районов…
Протестные настроения возникают прежде всего там, где власть отделяет себя от народа. Насколько эффективен на ваш взгляд диалог власти и гражданского общества в Татарстане?
В Татарстане - не глупые люди. Если бы Татарстан проявил себя островком демократии в России, то это было бы неприемлемо. Вот за что я могу предъявить руководству Татарстана, за то, что они не убирают мою улицу?
А снег действительно в Казани убирают плохо, как пишут многие блогеры-туристы?
Тут на днях у нас растаяло всё и проблема решилась сама собой. Хвала Всевышнему!