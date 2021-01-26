Эксперт: в Казани протестуют не меньше других, но журналистам не дают об этом говорить

Я не уверен, что в Казани митинг был менее многочисленным, чем в других городах России, за исключением столицы. У нас центр был оцеплен и туда люди просто не могли попасть. А то что было вокруг, на улицах - там сложно было определить точное количество участников акции. Было очень сложно посчитать, но людей было достаточно много.