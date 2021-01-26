Жители Уфы протестуют против кладбища под окнами

Вместо горнолыжки – кладбище. Жители Новой Максимовки и Тимашево против расширения границ Северного кладбища. Они считают, что по новому проекту из окон домов им придется смотреть на могилы и кресты. Площадь погоста – более 180 гектаров, к нему добавится еще 20. Границы кладбища подберутся на расстояние 300 метров к жилым территориям.
О том, что границы Северного кладбища будут расширяться, Александр Карамышев узнал случайно. Более того, мужчина был ошарашен новостью о том, что изменились санитарные нормы. И погост теперь может размещаться всего в трехстах метрах от домов поселка Тимашево. Александр также переживает, что из-за мест под захоронения без жилплощади останется его отец.
А вот жители Максимовки вместо погоста мечтали о горнолыжке. Ее пообещали при заселении в малоэтажки. А теперь на склоне, где должна была быть развлекательная зона, планируется дорога к Северному кладбищу, которое, к слову, на данный момент разрослось на площадь более чем в 180 гектаров.
Жители согласны, чтобы граница расширения проходила в северной части кладбища: там, с их слов, есть пустующие территории. А вот южной стороне погоста расти уже некуда.
Еще одна причина, по которой, жители против соседства с кладбищем, – его расположение на возвышенности. Стекая с горы, сточные воды будут соединяться с грунтовыми. А последние используются для полива насаждений на приусадебных участках. Однако в администрации города пояснили, что сейчас идут общественные обсуждения по проекту межевания территории в северно-промышленной зоне. И речь не о расширении существующего погоста. Новый участок для захоронения будет отдален на полтора километра от Северного кладбища.
Жители, не желающие соседствовать с усопшими, могут внести свои замечания в этот проект. Предложения принимаются до 31 января в здании столичной Главархитектуре.