Жители Уфы протестуют против кладбища под окнами

Вместо горнолыжки – кладбище. Жители Новой Максимовки и Тимашево против расширения границ Северного кладбища. Они считают, что по новому проекту из окон домов им придется смотреть на могилы и кресты. Площадь погоста – более 180 гектаров, к нему добавится еще 20. Границы кладбища подберутся на расстояние 300 метров к жилым территориям.

О том, что границы Северного кладбища будут расширяться, Александр Карамышев узнал случайно. Более того, мужчина был ошарашен новостью о том, что изменились санитарные нормы. И погост теперь может размещаться всего в трехстах метрах от домов поселка Тимашево. Александр также переживает, что из-за мест под захоронения без жилплощади останется его отец.

В плане написано, что располагаются территории заброшенных садов. Говорится о саде СНТ «Вишня». В «Вишне» у меня живет отец, у него там дом. То есть там жилой сектор. Там не заброшены, жилые, которые узаконены в собственность. Александр Карамышев

А вот жители Максимовки вместо погоста мечтали о горнолыжке. Ее пообещали при заселении в малоэтажки. А теперь на склоне, где должна была быть развлекательная зона, планируется дорога к Северному кладбищу, которое, к слову, на данный момент разрослось на площадь более чем в 180 гектаров.

К нему дополнили еще один участок 19,6 гектаров, который незаконно захоронили. Сейчас этим проектом хотят узаконить, легализовать этот беспредел. Владимир Коннов

Если выйти в поле, то можно увидеть там 2 дома стоят, один с желтой крышей. Оттуда уже видно Максимовку. Регина Михеева

Жители согласны, чтобы граница расширения проходила в северной части кладбища: там, с их слов, есть пустующие территории. А вот южной стороне погоста расти уже некуда.

Еще одна причина, по которой, жители против соседства с кладбищем, – его расположение на возвышенности. Стекая с горы, сточные воды будут соединяться с грунтовыми. А последние используются для полива насаждений на приусадебных участках. Однако в администрации города пояснили, что сейчас идут общественные обсуждения по проекту межевания территории в северно-промышленной зоне. И речь не о расширении существующего погоста. Новый участок для захоронения будет отдален на полтора километра от Северного кладбища.

Документ не предусматривает расширение границ или увеличение площади северного кладбища. Размещение планируется на расстоянии более 2,5 километров от Тимашево и более 4-х километров от поселка Максимовка. Марсель Байдавлетов, руководитель пресс-службы администрации г. Уфы