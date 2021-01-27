В Башкирии впервые прошёл онлайн-урок мужества в честь снятия блокады Ленинграда

Сегодня отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В республике традиционно прошли памятные мероприятия, многие в новом формате из-за пандемии. Так, впервые состоялся онлайн-урок мужества о подвиге жителей Северной столицы.

Даже хлебные крошки она бережно собирает. Привычка сохранилась с детства, когда каждый грамм хлеба был дороже золота. Людмиле Солдатовой было всего 3 года, когда началась блокада Ленинграда. Отца на тот момент забрали на фронт, в осажденном городе они жили вместе с мамой, сестрой и младшим братом, который вскоре умер от истощения.

Блины из горчичных семян и кисель из столярного клея, вместо дров для отопления – мебель. Выживали, как могли. Отчетливо Людмила Солдатова помнит момент эвакуации из Ленинграда по Ладожскому озеру. Ее маме тогда было чуть больше 30, однако давали все 70.

Многие блокадники, когда вышли из блокады, умерли. Увидев хлеб, они досыта наедались и тут же погибали – им нельзя было сразу много кушать. Надо было постепенно, понемногу. Людмила Солдатова, жительница блокадного Ленинграда

Чтить и хранить память о тех временах Людмила Солдатова поклялась до конца жизни. И свое слово женщина держит, регулярно проводя беседы с молодежью. А сегодня ее вместе с другими блокадниками пригласили на всероссийский онлайн-урок мужества, прошедший в рамках международного медиапроекта «Свидание с Россией». В ходе мероприятия школьники и студенты по видеосвязи могли из первых уст услышать о тех событиях.

Конечно, эпидемиологическая ситуация внесла свои нюансы в организацию таких занятий. С другой стороны, позволила резко расширить географию, потому что даже сейчас мы видим: подключены сразу несколько городов. Олег Баулин, ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета

В годы Великой Отечественной войны Северная столица стала для всей страны примером мужества. Ни одному городу не довелось выдержать столь жестокую и продолжительную осаду и остаться неприступным. Один из немногих оставшихся в живых защитников Ленинграда сейчас живет в Кушнаренковском районе. Звукометрист Асадулла Ризванов в составе воинских соединений неоднократно пытался прорвать блокадное кольцо, а во время одного из обстрелов был контужен.

Натиск немцев был очень сильным, они не давали нам пройти. Помню, что люди были очень ослабшие. Они просто шли и падали – это не описать словами. Было очень тяжело: холод, голод. В городе ничего не осталось – всех животных съели. Асадулла Ризванов, участник Великой Отечественной войны