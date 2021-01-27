В Башкирии впервые прошёл онлайн-урок мужества в честь снятия блокады Ленинграда

Сегодня отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В республике традиционно прошли памятные мероприятия, многие в новом формате из-за пандемии. Так, впервые состоялся онлайн-урок мужества о подвиге жителей Северной столицы.
Даже хлебные крошки она бережно собирает. Привычка сохранилась с детства, когда каждый грамм хлеба был дороже золота. Людмиле Солдатовой было всего 3 года, когда началась блокада Ленинграда. Отца на тот момент забрали на фронт, в осажденном городе они жили вместе с мамой, сестрой и младшим братом, который вскоре умер от истощения.
Блины из горчичных семян и кисель из столярного клея, вместо дров для отопления – мебель. Выживали, как могли. Отчетливо Людмила Солдатова помнит момент эвакуации из Ленинграда по Ладожскому озеру. Ее маме тогда было чуть больше 30, однако давали все 70.
Чтить и хранить память о тех временах Людмила Солдатова поклялась до конца жизни. И свое слово женщина держит, регулярно проводя беседы с молодежью. А сегодня ее вместе с другими блокадниками пригласили на всероссийский онлайн-урок мужества, прошедший в рамках международного медиапроекта «Свидание с Россией». В ходе мероприятия школьники и студенты по видеосвязи могли из первых уст услышать о тех событиях.
В годы Великой Отечественной войны Северная столица стала для всей страны примером мужества. Ни одному городу не довелось выдержать столь жестокую и продолжительную осаду и остаться неприступным. Один из немногих оставшихся в живых защитников Ленинграда сейчас живет в Кушнаренковском районе. Звукометрист Асадулла Ризванов в составе воинских соединений неоднократно пытался прорвать блокадное кольцо, а во время одного из обстрелов был контужен.
В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады памятные мероприятия прошли по всей республике. Традиционно состоялась акция «Блокадный хлеб», в которой школьникам рассказали не только о подвиге жителей Северной столицы, но и о той самой буханке в 125 граммов, которая для многих стала символом надежды на завтрашний день.