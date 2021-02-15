Жизнь без мамы: один день отцов-одиночек из Уфы

Идея снять этот специальный репортаж родилась примерно пару месяцев назад. В какой-то момент наша мама оставила нас с дочерью буквально на один час. Всего один. И надо сказать, он не был спокойным. Все, конечно, обошлось, но позже я задумался о том, как другие отцы обходятся без мам и возможно ли такое вообще. Оказалось, что еще как возможно. Сегодня мы покажем один день из жизни троих уфимских отцов-одиночек.

8 утра. Обычная квартира в микрорайоне Черниковка. Андрей Максимов начинает будить детей. Дочь Наташа – старшая, ей 9 лет, встаёт почти сразу, а вот сын Кирилл, ему всего три года, к раннему подъему еще не привык и продолжает спать, извините за подробности, даже на горшке. Ну а что тут скажешь – малыш всё-таки.

Как любая другая девочка, Наташа первым делом занимает ванную комнату. Утренний ритуал, так сказать. Нужно умыться, а главное – причесаться. Мужчины тем временем ждут своей очереди.

Ну вот, вроде как, все собрались и пора завтракать, но папа не успевает приготовить. Слишком долго собирались, да еще и съемочная группа отвлекает. Поэтому остается быстро одеться и бегом в школу и детский сад. Благо недалеко ехать. Но маленький Кирилл, видимо, до сих пор не проснулся. Еще не понял, куда едут.

Вот такое утро в семье Максимовых почти каждый, кроме выходных. Дочь в школу, сына в детский сад. И тут вы, наверно, заметили, что кого-то не хватает. А не хватает мамы.

В первый год, как жены не стало, занимался со старшей, с младшим нет. Старшую нужно было отправить в школу, в первый класс, учил читать, писать. Андрей Максимов

Супруги Андрея не стало два года назад. Кириллу тогда было 10 месяцев, Наташе – 5 лет. Что толкнуло молодую маму на суицид, никто так и не знает. Девушка покончила с собой, не оставив предсмертной записки. В один момент Андрей стал отцом-одиночкой с двумя маленькими детьми на руках.

Многому пришлось учиться, научился готовить. Раньше мог только рожки, яйца и пельмени. Сейчас готовлю, что попросят. Андрей Максимов

Пока Кирилла и Наташи нет, отец работает по дому. Другой работы у него нет. Семья живет на пособие. Стирать, убираться и готовить тоже кто-то должен. Все эти обязанности теперь целиком на папе. Хотя попозже со школы придет главная помощница. Вот только говоря о дочери, Андрей признается, что после смерти жены отношение к ребенку сильно изменилось.

После смерти жены как будто охладел, не сюсюкаюсь уже. Может потому, что отношений ни с кем давно не было. Я ее считаю взрослой. Андрей Максимов

Мы пытались выяснить, сколько отцов одиночек сейчас живет в Башкирии, но таких данных никто так и не смог нам предоставить. Поэтому региональной статистики у нас нет. Хотя сколько таких отцов в целом в стране известно: почти 700 тысяч. И вот что характерно, их не становиться меньше, а даже наоборот: с каждым годом отцов, воспитывающих детей в одиночку, становится только больше. Тем временем на другом конце города не скучает и наш следующий герой. Хотя его хлопоты немного отличаются от уборки или, скажем, готовки, но шопинг с дочерью Аней для Ильи Машкова дело не менее важное. Впрочем, это только так кажется.

А с виду суровый, коренастый мужик. Какие уж тут могут быть сюсюкания? Да, всё так, но только не с любимой дочкой. Тут брутальный мужчина легко превращается в доброго папу. Вот, к примеру, много ли знаете отцов, которые добровольно согласятся проколоть нос родной дочери? Ане папа разрешил хоть и не сразу, конечно.

Илья стал отцом-одиночкой относительно недавно – два года назад. Когда развелись с женой, старший сын Никита с отцом решил остаться сразу, дочь живет с папой, пока мама решает квартирный вопрос, но время от времени видится с детьми. Тяжелее всех при разводе родителей пришлось девочке. Аня очень переживала, хотя сама никогда в этом не признается.

Ну я нормально отреагировала, пускай сами решают. Зачем истерики устраивать? Аня Машкова

Раньше Илья Машков работал машинистом поезда, но с недавних пор перепрофилировался в индивидуального предпринимателя. Сфера деятельности – туризм. Бизнес, можно сказать, семейный, и первый заместитель Ильи – его 16-летний сын Никита. Кстати, коммерция не единственное, что связывает отца и сына. Ближе к вечеру у них по плану посещение спортзала.

Конечно, с работой на заводе или в офисе, например, такой свободный график было бы тяжело составить. Но Илья работает на себя и сам себе начальник, поэтому может позволить себе уделить время всем. С дочкой в магазин и с сыном на тренировки.

Но вот, казалось бы, обычная тренировка отца и сына. Что тут такого? Ну, занимаются вместе, страхуют друг друга. Обычное дело. Но обратите внимание, Илья своего сына в спортзал идти никогда не уговаривает. Другие парни в его возрасте на улице или в интернете, а Никита сам идет. Вы спросите, почему? Да потому что для этого здорового парня отец – это настоящий пример. Хотя так было не всегда.

Уже 6 лет хожу в спортзал, в свое время завязал с курением, алкоголем, потому что понял: сын подрастает, это плохой пример для него. Илья Машков

Никита, кстати, в спорте далеко не любитель. Парень профессионально занимается рукопашным боем. Даже занимал призовые места на региональных турнирах. Вот что значит отцовское воспитание – спортсмен, партнер по бизнесу и главный помощник во всем. Часто ли такое можно встретить, сказать сложно.

К слову, Илье нет и 40. Молодой папа, можно сказать. И вот спорт для него – это не просто место, где он поддерживает себя в форме, а своего рода антистресс. Для отца-одиночки это очень важно. Вот только об этом говорит не столько сам глава семьи, а его дети.

Ему первое время очень не хватало мамы, я его поддерживал, а тренировки помогали снимать стресс. Никита Машков

С виду суровый и брутальный отец на поверку оказался чутким и заботливым папой. То с дочерью по магазин, то с сыном в спортзал. А тем временем вечереет, это значит, что заканчивается рабочий у нашего следующего героя. Петр Меркун – отец-одиночка двух прекрасных дочек. Ульяны, та, что постарше, и малышки Таисии.

Буквально только что папа пришел с работы и что думаете, отдохнет наш герой хоть минуту? Откуда такая роскошь. Надо еще успеть ужин приготовить, уроки проверить, с младшей поиграть. Но обо всем по порядку.

Ульяна – главная помощница папы. Понемногу учиться готовить, но ножа пока боится, а в остальном – настоящая хозяйка. И на кухне поможет, и с младшей посидит. Но все же, пока отец на работе, за внучками присматривают бабушки. Вообще когда Петр остался один, родственники и друзья его очень поддержали

Друзья и родственники поддержали, когда супруга умерла, но не было такого, ах ты бедный, несчастный. В самое тяжелое время поддержали, помогли, не дали упасть, как бывает у некоторых, кто не может справиться с горем. Петр Меркун

Проблемы со здоровьем у супруги начались сразу после рождения малышки Таисии. Диагноз неутешительный – порок сердца. Мужчине сообщили, что жене осталось жить два года. Супруга Петра боролась за жизнь все это время. Вся семья ждала для нее новое сердце. Были обследования, лекарства, чтобы выиграть больше времени, но так и не успели.

Был какой-то стресс или что. Стало плохо, положили в больницу. Днем съездили, вечером все, в реанимации. Петр Меркун

Пока мы записывали это интервью, младшая дочь Таисия наотрез отказывалась оставлять папу одного, то и дело мелькая перед камерой, словно специально отвлекая отца от воспоминаний.