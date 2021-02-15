В Башкирии усилят контроль за исполнением национальных проектов
Контроль за реализацией национальных проектов в Башкирии будет усилен. Такое поручение дал глава региона Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании в Правительстве республики.
По словам главы, причина, по которой выделяемые средства остаются неосвоенными, кроется в неумении глав муниципалитетов продумывать весь процесс реализации.
К отстающим предпримем самые строгие меры. Я буду сажать рядом с собой во время федеральных видеоселекторов глав Дюртюлинского, Краснокамского, Янаульского, Мелеузовского районов и города Агидель. Именно эти территории оказались в «красной зоне» по неисполнению национальных проектов, – сказал Радий Хабиров. – Когда нам будут говорить, что республика что-то не освоила, я вас буду показывать. Мы деньги даём, всё делаем, что от нас зависит. Но почему-то другие районы делают, а вы не можете. Причина в том, что вы не продумываете весь процесс от начала до конца. Да, я согласен, что в ходе конкурентных процедур мы имеем дело с негодяями. Абсолютно уверен, что наше управление ФАС недорабатывает в этом вопросе. Пусть активно этим занимаются. Иначе буду обращаться к руководству Федеральной антимонопольной службы.
Радий Хабиров, глава Башкирии
Хабиров заявил, что республика по данному показателю должна быть в числе лучших.
Когда в нашей республике перестанут действовать жульнические схемы? Я этого терпеть не буду. В целом, показатель у нас неплохой: выше среднего по России. Но мы не должны быть выше среднего. Должны выйти на очень высокий уровень реализации национальных проектов.