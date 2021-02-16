В Уфе сдали долгострой в ЖК «Эрмитаж»

В Уфе сегодня сдали еще один долгострой – один из домов жилого комплекса «Эрмитаж». Вручение ключей началось, в общей сложности квартиры получат 269 дольщиков. Завершить объект удалось благодаря крупному федеральному застройщику, который инвестировал собственные средства в строительство.

На осмотр в «Эрмитаж» сегодня пришли первые лица республики. Правда, вместо гида – застройщик, а главным объектом внимания стали квартиры жилого комплекса. Теплые, светлые и самое главное – построенные. Сроки сдачи секции №3 постоянно переносились, и лишь теперь настал долгожданный момент.

Выдача ключей дольщикам – большой праздник для нас, в столице порядка 4 тысяч дольщиков – 42 дома. Наш партнер ГК «Садовое кольцо» до 23 года должен будет закрыть проблемы 2,5 тысяч дольщиков. Сергей Греков, глава администрации г. Уфы

Получить квартиры дольщики должны были в конце 2017-го. И вот уж точно никто из них не думал, что обещанного придется ждать 3 года. Супругов Исрафиловых на тот момент подкупило, что работы на площадке вовсю велись, был готов каркас дома, устраивали и видовых характеристики.

Было такое ощущение, что достроится когда-то. Но когда, мы этого не знали. Это случилось сегодня. Ильдар Исрафилов, дольщик ЖК «Эрмитаж»

Завершить долгострой удалось в достаточно короткие сроки, активно работы стартовали в начале 2020-го. В общей сложности ключи от квартир теперь получат 269 дольщиков. Работа по поиску инвестора активно стала вестись в начале 2019 года, однако желающих достроить проблемные объекты среди местных девелоперов не находилось, поскольку многие считали их коммерчески непривлекательными. Единственным, кто согласился взять на себя обязательства, стал федеральный застройщик – компания «Садовое кольцо». Взамен застройщик в будущем получит преференции – компенсационные участки земли для реализации собственных проектов. Продав их, «Садовое кольцо» сможет компенсировать свои расходы.

На сегодняшний день у нас 125 проблемных объектов, по которым практически 80 объектов мы знаем и понимаем пути решения. По остальным буквально в ближайшие 3-4 месяца будут приняты решения. Задача одна – к концу 2023 года завершить заселение всех проблемных объектов. Раиф Абдрахимов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан