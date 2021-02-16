В Уфе сдали долгострой в ЖК «Эрмитаж»

В Уфе сегодня сдали еще один долгострой – один из домов жилого комплекса «Эрмитаж». Вручение ключей началось, в общей сложности квартиры получат 269 дольщиков. Завершить объект удалось благодаря крупному федеральному застройщику, который инвестировал собственные средства в строительство.
На осмотр в «Эрмитаж» сегодня пришли первые лица республики. Правда, вместо гида – застройщик, а главным объектом внимания стали квартиры жилого комплекса. Теплые, светлые и самое главное – построенные. Сроки сдачи секции №3 постоянно переносились, и лишь теперь настал долгожданный момент.
Получить квартиры дольщики должны были в конце 2017-го. И вот уж точно никто из них не думал, что обещанного придется ждать 3 года. Супругов Исрафиловых на тот момент подкупило, что работы на площадке вовсю велись, был готов каркас дома, устраивали и видовых характеристики.
Завершить долгострой удалось в достаточно короткие сроки, активно работы стартовали в начале 2020-го. В общей сложности ключи от квартир теперь получат 269 дольщиков. Работа по поиску инвестора активно стала вестись в начале 2019 года, однако желающих достроить проблемные объекты среди местных девелоперов не находилось, поскольку многие считали их коммерчески непривлекательными. Единственным, кто согласился взять на себя обязательства, стал федеральный застройщик – компания «Садовое кольцо». Взамен застройщик в будущем получит преференции – компенсационные участки земли для реализации собственных проектов. Продав их, «Садовое кольцо» сможет компенсировать свои расходы.
Основным механизмом решения проблем обманутых дольщиков является Федеральный фонд. В текущем году там рассмотрят заявки на софинансирование строительства 31 дома – это дополнительно порядка 3,5 млрд рублей. Такую же сумму профинансирует застройщик «Садовое кольцо» на завершение комплексов «Белая река», «Дом на Ленина», «Московский» и «Эрмитаж», оставшиеся 2 секции которого планируется сдать в первом квартале следующего года.