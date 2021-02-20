В Уфе детей-героев наградили медалями

Наградили за спасение погибавших. Дети-герои из Башкортостана получили медали Совета Федерации «За проявленное мужество». Церемония вручения состоялась сегодня, в канун Дня защитника Отечества, в Конгресс-холле.
Впервые несовершеннолетним жителям республики вручили медаль Совета Федерации, специально изготовленную на Монетном дворе в Санкт-Петербурге. Обладателями награды стали четыре человека: Глеб Пахомов, Каролина Сазонова, Искандер Зуфаров и Дмитрий Александров. Самой маленькой спасительнице всего 8 лет.
В прошлом году 15-летние Дмитрий Александров и Искандер Зуфаров из Нефтекамска во время тренировки в парке спасли пожилую женщину. Во время прогулки она потеряла сознание.