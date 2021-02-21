Подземелье Уфы: пугающие тайны городских катакомб

Уфимское подземелье. Правда ли, что под городом – целая сеть заброшенных тоннелей? Кирка, кувалда и железная дорога на глубине. Что добывали в уфимских штольнях и как они выглядят сейчас? Смерть в конце тоннеля. Обстоятельства гибели шестерых студентов в городских катакомбах. Почему нельзя строить над штольнями и что угрожает зданиям, если под ними – пустота?
– Самое опасное место в пещере – это входная часть. Сразу за этой глыбой – пустота.
После такого напутствия спускаться в подземелье особенно жутко. Мысль о том, что вход может обвалиться за твоей спиной – не самая приятная. Но рядом опытные спасатели и один из самых известных спелеологов Башкирии Юрий Соколов. Сегодня они – наши проводники по уфимским штольням – заброшенным горным выработкам, которым почти 200 лет.
Поначалу даже не верится: здесь, под землей, огромный рукотворный лабиринт, целая сеть подземных улиц и коридоров. И все это – в Уфе. Общая протяженность только одной этой выработки – более 2,5 километров. Существует даже её карта, составленная спелеологами. Это знаменитая Дудкинская штольня, которая получила свое имя по названию деревни неподалеку. Катакомбы уходят вглубь крутого склона реки Уфы в районе ВДНХ.
Ширина хода штольни – примерно семь метров, высота – около трех-четырех. Практически такой подземный проспект. Местами встречаются специальные крепи, которые поддерживают потолок и стоят здесь со времен начала разработки штольни. Кое-где можно найти остатки железнодорожных путей, по которым перевозили вагонетки с гипсом. А вот здесь, например, до сих пор лежит фрагмент вентиляционной системы начала 20 века.
Горную породу – гипс, или по-другому, алебастр – на этом склоне начали добывать примерно в середине 19-го века. Необработанный камень использовали в строительстве – закладывали в фундамент и в стены домов, мостили улицы. Кроме того, после дробления и обжига в специальных печах гипс использовали в медицине и в искусстве. Например, украшали здания популярной в то время лепниной. Историкам удалось восстановить удивительные записи уфимского учителя Михаила Сомова. В 1864-м году он подробно описывает геологию Уфы: например, карстовые провалы, которые случались здесь уже в то время, а также упоминает о добыче алебастра.
В возвышенных местах почва каменистая, в которой добывается плитный известняк, употребляемый для фундаментов и мощения улиц. Из глины приготовляются здесь кирпичи и простая глиняная посуда. Лучшая известь добывается из алебастра, который встречается по берегу Белой.
На этих архивных кадрах – уфимский спасатель Евгений Михайлов. Ребёнком он бывал в этих штольнях, когда здесь ещё кипела работа, и своими глазами видел, как добывали гипс.
Сегодня внутри Дудкинской штольни мы находим подземный кирпичный склад, где хранили взрывчатые вещества – с их помощью и были проделаны все эти галереи.
Всего под Уфой, по некоторым данным, было около 20 штолен, на склонах обеих рек. Но в советские годы добычу гипса свернули, входы в штольни засыпали. И сегодня известны только пять из них. Все они в заброшенном состоянии и не рекомендуются для посещения.
Серьезную угрозу для жизни представляют обвалы. Гипс – хрупкая порода, которая легко размывается водой. Старые деревянные крепи, которые поддерживали своды, давно сгнили и ломаются под тяжестью горной породы. Вот, например, огромное бревно высохло настолько, что его легко поднимает один человек.
Первый обвал случился здесь еще в 50-е, и говорят, даже завалил двоих рабочих. Эта глыба земли, по сути, закупорила основной ход, который ранее использовался как вентиляционный, осталась лишь узкая щель. Единственный путь в штольню теперь ведет через неё. Здесь приходится пройти и нам.
С этим местом связана и трагедия, которая случилась здесь 83 году – в штольне погибли шестеро студентов автотранспортного колледжа. В архиве Уфимского поисково-спасательного отряда нам удалось найти реальные кадры тех событий. Ребята забрались под землю без специальной подготовки, не зная базовых правил поведения в пещерах, развели костер и отравились угарным газом.
Сергею Буеву тогда было всего 17, он еще учился на спасателя, и к поисковым работам в штольне его не допустили. Но видел снаружи, как выносили тела. Для него это стало первым столь серьезным ЧП.
Возле старого завала 50-х годов спасатели нашли сначала каску, а затем и тело одного из погибших студентов. Он сумел пробраться к выходу дальше всех, но преодолеть вот эту насыпь уже не хватило сил.
Во время поисковой операции в штольне едва не погибли даже опытные спасатели. Противогазы, в которых они работали, не защищали от угарного газа, рассказывает Вячеслав Климец – в те годы руководитель башкирской контрольно-спасательной службы. Двоим бойцам потребовалась медицинская помощь.
Вынести тела студентов удалось только с помощью специальных аппаратов со сжатым воздухом. Похожая история в декабре 2020 года случилась в Самаре. Там под городом еще более протяженная сеть штолен. И в одной из них начался пожар. В это время внутри находились люди. Спасатели вовремя успели добраться до них и вывели на поверхность через густой дым. Приборы показали: концентрация угарного газа в воздухе настолько велика, что без аппаратов автономного дыхания смерть наступила бы через полторы минуты.
Спасатели подчеркивают: посещать штольни можно только в сопровождении профессионалов. Угроза обвалов растет с каждым годом. Последний и самый крупный случился в Дудкинской штольне два года назад.
Кстати, строить прямо над штольнями нельзя, говорят геологи. Поскольку эти искусственные подземные пустоты провоцируют движение горных пород, провалы и оползни на поверхности, что грозит самим зданиям. А истории о том, как у строителей проваливались инструменты под землю – отнюдь не байки. И на потолке штольни есть доказательство.
Фрагмент гипса из пробуренной скважины теперь хранится в музее детского турклуба. Здесь готовят будущих спелеологов, геологов, дети занимаются спортивным туризмом. Для них уфимские штольни – это возможность отработать навыки ориентирования и технику безопасности под землей.
Юрий Соколов знает все о подземелье – изучать пещеры он начал с 10-летнего возраста вместе с родителями, его дед – Евегний Богданович был первооткрывателем одной из крупнейших пещер Урала – так называемой пропасти Сумган. Много лет Юрий Викторович ведет спелеокадастр республики, сейчас в нем 1160 пещер. Вместе с ним и группой детей из турклуба мы отправляемся на исследование еще одной уфимской штольни – в районе Дворца Спорта. Раньше она была известна как Воронковская – по названию небольшой железнодорожной станции «Воронки».
Единственный вход в штольню – очень узкий, напоминает кроличью нору из мультфильма об Алисе. Сначала боишься в нем застрять, а затем провалиться в неизвестность. Задача группы – провести топосъемку штольни, а также внести на карту новые данные по обвалам.
Эта штольня находится рядом с железной дорогой и считается самой обвалоопасной. Когда проходит поезд, замирает сердце, дрожь земли ощущается физически. Спелеологи обращают внимание на большое количество свежих обвалов и указывают на крайне опасные места.
Не без труда выбравшись из штольни, отправляемся к еще одному подземному сооружению неподалеку. Вся территория вокруг буквально усеяна карстовыми воронками и провалами, которые растут под воздействием подземных вод – инженеры попытались отвести их от железной дороги.
Первый, неудавшийся тоннель теперь заброшен. Он тянется сквозь гору примерно на 100 метров в длину и заканчивается тупиком, стены покрывают ковры из плесени с причудливыми узорами.
После того, как уфимские штольни закрыли, в одной из них разместили объект гражданской обороны. И хотя сейчас он уже не действует, нас все же попросили не указывать его местоположение. Здесь, прямо внутри горы – трехэтажное подземное здание. В одной из комнат – план Уфы на стене, где-то – хаотично разбросанные ящики, противогазы. Многие уфимцы еще помнят, как в советские годы сюда заезжали грузовики с продовольствием. Кузов одного из них так и остался здесь – вот он, до сих пор загруженный каким-то зеленоватым порошком. А еще ржавый автобус, который остановился навсегда на одной из подземных улиц. Многие из них, кстати, заполнены водой.
Входы в штольни закрывали и засыпали уже много раз, но диггеры-любители срезают решетки, разбирают кладку и раскапывают новые ходы. Подземелье всегда будет манить любопытных. Но из бесхозных объектов, опасных для жизни, их можно превратить в официальные туристические маршруты, считают спелеологи. Конечно, после надежного укрепления. Уфимские штольни достойны того, чтобы получить статус памятника истории.