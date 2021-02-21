В Уфе прошло торжественное собрание в честь Дня защитника Отечества

В Конгресс-холл «Торатау» пригласили кадровых офицеров, ветеранов вооруженных сил. В торжественной обстановке были вручены ордена генерала Минигали Шаймуратова уроженцам республики, проявившим мужество и отвагу. Радика Рахимкулова награда нашла посмертно.
В апреле 1980 года при исполнении воинского долга он был захвачен в плен в крепости Бадабер в Пакистане. После пяти лет заточения Радик с товарищами поднял восстание и уничтожил подготовленные для войны с советскими войсками технику и боеприпасы. Вернуться домой живым ему было не суждено. Награду вручили матери героя.
Орден Шаймуратова учреждён по инициативе Главы Башкортостана Радия Хабирова. Накануне список кавалеров пополнили ещё семь человек, которые проявили мужество и отвагу не только на полях сражений.
Среди почетных гостей на торжественном собрании присутствовали Герои России – уроженцы Башкортостана Рафик Ихсанов, Вячеслав Аверьянов, Анатолий Сафронов, Риф Сахабутдинов. Аплодисментами офицеры приветствовали и прославленного командующего Воздушно-десантными войсками, группировкой войск Минобороны России в Чечне Владимира Шаманова.