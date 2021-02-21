В Уфе прошло торжественное собрание в честь Дня защитника Отечества

В апреле 1980 года при исполнении воинского долга он был захвачен в плен в крепости Бадабер в Пакистане. После пяти лет заточения Радик с товарищами поднял восстание и уничтожил подготовленные для войны с советскими войсками технику и боеприпасы. Вернуться домой живым ему было не суждено. Награду вручили матери героя.