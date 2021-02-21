В Уфе прошло торжественное собрание в честь Дня защитника Отечества

В Конгресс-холл «Торатау» пригласили кадровых офицеров, ветеранов вооруженных сил. В торжественной обстановке были вручены ордена генерала Минигали Шаймуратова уроженцам республики, проявившим мужество и отвагу. Радика Рахимкулова награда нашла посмертно.

 В апреле 1980 года при исполнении воинского долга он был захвачен в плен в крепости Бадабер в Пакистане. После пяти лет заточения Радик с товарищами поднял восстание и уничтожил подготовленные для войны с советскими войсками технику и боеприпасы. Вернуться домой живым ему было не суждено. Награду вручили матери героя.

Когда пришла повестка, он очень обрадовался. Я вернулась домой, увидела, что он играл на гармошке. Пел песни о том, как поедет Родину свою защищать. Он очень этим гордился.

Наиля Рахимкулова, мама Радика Рахимкулова

Орден Шаймуратова учреждён по инициативе Главы Башкортостана Радия Хабирова. Накануне список кавалеров пополнили ещё семь человек, которые проявили мужество и отвагу не только на полях сражений.

Фото №1 - В Уфе прошло торжественное собрание в честь Дня защитника Отечества

Среди почетных гостей на торжественном собрании присутствовали  Герои России – уроженцы Башкортостана Рафик Ихсанов, Вячеслав Аверьянов, Анатолий Сафронов, Риф Сахабутдинов. Аплодисментами офицеры приветствовали и прославленного командующего Воздушно-десантными войсками, группировкой войск Минобороны России в Чечне Владимира Шаманова.

Республика приобрела очередное дыхание. И значительно отличается от многих субъектов федерации своим патриотизмом, своей нацеленностью. Мы – единая страна, мы сильны своим единством. Мы должны сохранить завоевания наших дедов и прадедов, и развивать нашу страну, чтобы мы ей все гордились.

Владимир Шаманов, Герой России, генерал-полковник
Башкорт йыры 2020
Телеканал БСТ в рамках программы «Счастливый час» запустил марафон «Счастливая женщина»
Пенальти