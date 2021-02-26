В Башкирии сельчанам вернули воду после поломки насоса

26 февраля жители села Шафраново наконец-то снова получили доступ к водоснабжению. Напомним, более 300 жильцов многоквартирных домов остались без воды 24 февраля после поломки насоса.

Фото №1 - В Башкирии сельчанам вернули воду после поломки насоса

О завершенииремонтных работ сообщил глава администрации Альшеевского района Дамир Мустафин. Изначально исправить поломку планировалось ещё 25 февраля, но оказалось, что насос был установлен неправильно. Ремонтные работы затянулись ещё на сутки.

По состоянию на 17:00 26 февраля, все жильцы села Шафраново обеспечены водой.

Глава Башкирииконтролировал работу над восстановлением водоснабжения, а также поручил разобраться в ситуации по закупке некачественного оборудования с помощью прокуратуры РБ.

Я не зря отправлял к вам вице-премьера Бориса Беляева, потому что поступала противоречивая информация. Прошу оперативно сообщать мне о подобных инцидентах, особенно если нужна наша помощь. Люди не должны по три дня сидеть без воды. Вечером доложите повторно, что сети водоснабжения в Шафраново работают стабильно.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Фото и видео: glavarb.ru

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