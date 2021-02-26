В Башкирии сельчанам вернули воду после поломки насоса

Я не зря отправлял к вам вице-премьера Бориса Беляева, потому что поступала противоречивая информация. Прошу оперативно сообщать мне о подобных инцидентах, особенно если нужна наша помощь. Люди не должны по три дня сидеть без воды. Вечером доложите повторно, что сети водоснабжения в Шафраново работают стабильно.

Радий Хабиров, Глава Башкирии