Массовые ДТП и снежный плен: как жители Башкирии пережили аномальные морозы

В Башкортостане пенсионерка и двое детей чуть не замёрзли до смерти на трассе. Женщина направлялась с внуками в Орск. Её автомобиль попал в снежный занос и застрял. За ней образовалась пробка почти из двух десятков машин. На помощь пришли полицейские. Они вытащили машину, а один из правоохранителей даже сел за руль, так как женщина из-за шока не могла управлять транспортом.

На неделе движение на дорогах было парализовано почти по всей республике. В Аургазинском районе из-за метели произошла, пожалуй, самая массовая авария за всю историю – из 39 машин. В ДТП там попала и съемочная группа БСТ. Пострадали 10 человек, в том числе двое детей. А в Благоварском районе спасателям приходилось эвакуировать застрявших.

В секунду из наблюдателей мы превратились в участников массового ДТП. Едущая позади «Лада Гранта» не смогла затормозить. Но нам ещё, можно сказать, повезло. Многие оказались зажаты со всех сторон. Машины стояли, словно сцепленные вагоны. А водители, идущие по встречной полосе, еле успевали считать поврежденные авто.

Водителям приходилось после столкновения тут же покидать свои машины, так как позади в них могли влететь скользящие фуры и легковушки. Автовладельцы до приезда сотрудников ДПС пытались своими силами избежать дальнейших столкновений, регулируя поток машин.

Открытый участок дороги, здесь нет лесополосы, которая могла бы немного защитить от метели. Многим пострадавшим понадобилась помощь медиков. На месте аварии работали и спасатели.

Многим пострадавшим понадобилась помощь медиков. На месте аварии работали и спасатели. Но некоторые автомобилисты умудрялись в такую погоду выехать пьяными. Сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя школьного автобуса. При этом в салоне находились десять детей. Прибор показал содержание алкоголя в количестве 1,24 мг/л.

Метель и сильный ветер накрыли и северную часть республики. В связи с неблагоприятными погодными условиями введено временное ограничение движения на дорогах в Баймакском районе.

Эти кадры сняли накануне актеры Национального молодежного театра. Театральная труппа из 25 человек выехала из Уфы в Сибай, где должны были состояться несколько спектаклей. До столицы башкирского Зауралья автобус так и не доехал: из-за метели въезд в город был закрыт, и артистам пришлось ночевать в ближайшем Магнитогорске. Гастроли были отменены.

В последний раз такая метель бушевала в Зауралье в 2016 году. Для расчистки пришлось привлекать военных. Тогда в сильный буран погиб 17-летний парень. Он вышел из колледжа и пошел домой пешком. Его нашли мёртвым в несколько сотен метров от деревни. Местным жителям приходилось откапывать себе выход из дома.

Из-за снегопада были отрезаны от мира 12 сёл. Полки магазинов были пусты, машины с продуктами просто не могли добраться до деревень.

В этом году ситуация не была столь критичной. Но многим автомобилистам понадобилась помощь. Среди застрявших на дороге были и наши коллеги. Съемочная группа телеканала БСТ не смогла проехать в Благоварском районе.

Съемочную группу спасли через полтора часа после звонка в МЧС. А вот автомобилистам, попавшим в снежный плен, на этом же месте накануне пришлось несладко.

Эта супружеская провела на заснеженной трассе почти 13 часов. Резеда Сагадиева возвращалась из Уфы. Уже в Языково ее должен был встретить супруг, но его "семерка" застряла по дороге, поэтому женщина попросила своего племянника довезти ее до мужа. Застряли вместе около восьми часов вечера, помощь пришла под утро.

Утром, часов в 5, я уже паниковать начала, совсем одни в поле. Сначала машин было много, штук 10, развернуться смогли и уехали потом. Все приезжие были. Семья Сагадиевых