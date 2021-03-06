В Башкирии осенью этого года будет благоустроен пруд

Проект предусматривает обустройство пляжной зоны, причала для катамаранов, детской и спортивной площадок, торговых киосков, беседок, фонтана и пирса для пожарной машины. Для включения в перечень объектов и утверждения дизайн-проекта администрация муниципального района до 5 апреля текущего года проводит онлайн-голосование.

Пресс-служба Министерства ЖКХ РБ