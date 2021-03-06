В Башкирии осенью этого года будет благоустроен пруд

В Башкирии к октябрю текущего года благоустроят водоем в Татышлинском районе. Работы в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» стартовали в январе.
В селе Верхние Татышлы на реке Бармыш будет облагорожен пруд. Здесь намерены обустроить проезжую часть, автомобильную стоянку, тротуар, сообщает пресс-служба Министерства ЖКХ РБ. На данный момент растительный грунт вывезен, доставлена отсыпка для будущих тротуаров и дорог.
А в следующем, 2022 году, благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» планируется обустроить пляжную зону на реке Бармыш.
Фото: пресс-служба Министерства ЖКХ РБ