В Башкирии будет по-весеннему тепло

В Башкирию пришло весеннее тепло. В ближайшие несколько дней синоптики обещают повышение температуры воздуха, но возможны дожди.

Сегодня днем, по данным Башгидрометцентра, воздух прогреется до +11, +16 градусов. В некоторых районах пройдет небольшой дождь. Ветрено.

Завтра, 12 апреля, тоже возможен дождь. Ветер будет западным умеренным, местами порывы до сильного. Ночью столбики термометров покажут от +2 до +7, днем все так же тепло – от +11 до +16 градусов.