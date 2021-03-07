Борьба со «свечками»: как в Башкирии решают проблему точечной застройки

Мы знаем, что там, на углу, находится карстовая воронка, то есть прямо на углу здания. Это категорически запрещено строить. Это не карст какой-то категории, а это именно карстовая воронка.

Роман Даянов, представитель инициативной группы против строительства дома по ул. Армавирской, 15а в г. Уфе