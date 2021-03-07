Борьба со «свечками»: как в Башкирии решают проблему точечной застройки

Цивилизованный подход призвал применять в строительстве Радий Хабиров. Глава Башкортостана на неделе прокомментировал ситуацию с точечной застройкой многоэтажек во дворах уже существующих домов. К примеру, нашумевшее строительство 27-этажного дома по улице Армавирской в Уфе. Там проблемная земля – с карстами.
Противозаконным и противоестественным называет строительство 27-этажного дома Николай Андреев, которое он наблюдает из окна. На этом участке дома малоэтажные, это связано с особенностями грунта. Высотки несут в себе угрозу не только для будущих жильцов, но и для близлежащих домов.
Большинство жителей близлежащих домов также выступают категорически против. В начале недели глава Башкортостана поддержал их и потребовал разобраться в ситуации, законно ли строится высотка в этом месте. Инициативная группа направила свои требования в прокуратуру.
Недобросовестных застройщиков необходимо активнее привлекать к уголовной ответственности. В 90 процентах случаев приговоры судов – необоснованно мягкие. Этот вопрос затронули на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. Как заявил глава Башкортостана Радий Хабиров, тяжесть наказания должна зависеть от тяжести совершённого преступления.
Глава Башкортостана подчеркнул, руководство региона предлагает строительному бизнесу и в целом жителям города перейти к цивилизованному формату строительства. «Свечек» в 25-30 этажей во дворах жилых многоэтажек быть не должно. Радий Хабиров высказал претензии в адрес мэрии Уфы. До сих пор не решен вопрос по возводимым многоэтажкам по улицам Шота Руставели, Менделеева, 5/1, Бехтерева, 10/2, Армавирской, 15А и других.
Точечная застройка – проблема для Уфы не новая, считает заслуженный архитектор России Урал Ураксин. Он уверен: решение проблемы только в ужесточении контроля на каждом этапе строительства. Кроме того, страх больших штрафов может сдерживать застройщиков и поддерживает Градостроительный совет.
Застройщиком скандального дома по улице Армавирской, 15А, в Уфе выступает группа компаний «Строительный трест». Продажи квартир планировали начать только в мае, сейчас этап подготовки. Но планы менять компания не собирается, указывает на законность полученных разрешений, экспертизы и проведение всех необходимых работ. 27-этажный дом должен стать первым из шести ЖК «Вершинин».
Мэрия Уфы выдаст предписание о приостановлении строительства дома. Об этом нашему телеканалу заявили в администрации города.
Тем временем застройщик активно ведет работы на объекте и заявляет, что готов к переговорам как с чиновниками, так и с инициативной группой, которая выступает против новостроя на Армавирской, 15А, в Уфе. Однако последние считают, что нужно отстаивать свои права у правоохранителей.