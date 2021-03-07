Борьба со «свечками»: как в Башкирии решают проблему точечной застройки

Цивилизованный подход призвал применять в строительстве Радий Хабиров. Глава Башкортостана на неделе прокомментировал ситуацию с точечной застройкой многоэтажек во дворах уже существующих домов. К примеру, нашумевшее строительство 27-этажного дома по улице Армавирской в Уфе. Там проблемная земля – с карстами.

Противозаконным и противоестественным называет строительство 27-этажного дома Николай Андреев, которое он наблюдает из окна. На этом участке дома малоэтажные, это связано с особенностями грунта. Высотки несут в себе угрозу не только для будущих жильцов, но и для близлежащих домов.

У нас начались подвижки и трещины по дому теперь. Мы как жильцы против, тем более они уже в документах захватили детскую площадку и, несмотря на запрет, продолжают это строительство.

Николай Андреев, житель г. Уфы
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Большинство жителей близлежащих домов также выступают категорически против. В начале недели глава Башкортостана поддержал их и потребовал разобраться в ситуации, законно ли строится высотка в этом месте. Инициативная группа направила свои требования в прокуратуру.

Мы знаем, что там, на углу, находится карстовая воронка, то есть прямо на углу здания. Это категорически запрещено строить. Это не карст какой-то категории, а это именно карстовая воронка.

Роман Даянов, представитель инициативной группы против строительства дома по ул. Армавирской, 15а в г. Уфе
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Недобросовестных застройщиков необходимо активнее привлекать к уголовной ответственности. В 90 процентах случаев приговоры судов – необоснованно мягкие. Этот вопрос затронули на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. Как заявил глава Башкортостана Радий Хабиров, тяжесть наказания должна зависеть от тяжести совершённого преступления.

Конечно, не нам давать оценку мягкости приговора. Но мы все с вами понимаем, что преступление, совершённое в отношении тысяч жителей, когда сотни миллионов рублей уводятся и люди годами остаются без квартир, – очень серьёзное. Отдельная история, когда люди от безысходности бросились под машину, под трамвай или умирали от сердечных заболеваний, не перенеся этих страданий.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава Башкортостана подчеркнул, руководство региона предлагает строительному бизнесу и в целом жителям города перейти к цивилизованному формату строительства. «Свечек» в 25-30 этажей во дворах жилых многоэтажек быть не должно. Радий Хабиров высказал претензии в адрес мэрии Уфы. До сих пор не решен вопрос по возводимым многоэтажкам по улицам Шота Руставели, Менделеева, 5/1, Бехтерева, 10/2, Армавирской, 15А и других.

Точечная застройка – проблема для Уфы не новая, считает заслуженный архитектор России Урал Ураксин. Он уверен: решение проблемы только в ужесточении контроля на каждом этапе строительства. Кроме того, страх больших штрафов может сдерживать застройщиков и поддерживает Градостроительный совет.

Сначала генплан, потом проект застройки жилого района, проект застройки квартала и проект дома. На всех этапах должен быть контроль вестись.

Урал Ураксин, заслуженный архитектор России

Застройщиком скандального дома по улице Армавирской, 15А, в Уфе выступает группа компаний «Строительный трест». Продажи квартир планировали начать только в мае, сейчас этап подготовки. Но планы менять компания не собирается, указывает на законность полученных разрешений, экспертизы и проведение всех необходимых работ. 27-этажный дом должен стать первым из шести ЖК «Вершинин».

Зона позволяет строить 27-этажные дома, зона Ж3 для домов высотой категории свыше 9 этажей. То есть весь квартал, ограниченный улицами Пугачева, Зайнаб Биишевой, частный сектор мы хотели расселить, выкупить, построить шесть домов, школу, садик, все объекты социальной инфраструктуры, которые необходимы.

Антон Водолеев, директор компании «Строительный трест»

Мэрия Уфы выдаст предписание о приостановлении строительства дома. Об этом нашему телеканалу заявили в администрации города. 

Администрация города Уфы вопрос держит на контроле. На данный момент будет выдано предписание на приостановку строительства данной высотки.

Марсель Байдавлетов, начальник пресс-службы администрации г. Уфы

Тем временем застройщик активно ведет работы на объекте и заявляет, что готов к переговорам как с чиновниками, так и с инициативной группой, которая выступает против новостроя на Армавирской, 15А, в Уфе. Однако последние считают, что нужно отстаивать свои права у правоохранителей.

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