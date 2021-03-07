Власти Башкирии рассказали, как собираются решить проблему обманутых дольщиков

На неделе Башкирию посетил руководитель Федерального фонда по защите прав обманутых дольщиков. Константин Тимофеев дал понять, что уже к концу этого года все заявки по проблемным объектам будут рассмотрены. А у республики есть все шансы закончить эту эпопею к концу 2023 года и даже чуть раньше.
Пока руководители «Киллстройинвеста» – организаторы «Миловского парка» – находятся под домашним арестом, новому застройщику приходится устранять многочисленные нарушения в так и не достроенных домах. Это один из трех домов жилого комплекса, который сдадут уже в этом году. В общей сложности на очереди еще 20 проблемных объектов, за которыми стоят почти полторы тысячи дольщиков.
Покупателям еще трех домов, которые даже не начали строить, вернут вложенные средства. На осмотр республиканских долгостроев из Москвы прилетел глава Федерального фонда защиты прав дольщиков. Константин Тимофеев проинспектировал ход работ, а также побывал на самом крупном проблемном объекте республики – жилом комплексе «Серебряный ручей».
На достройку каждого из пяти домов потребуется от 150 до 300 млн рублей, это без учета создания прилегающей инфраструктуры, часть из которой обустроят республиканские власти. Буквально в полукилометре от долгостроя уже в скором времени намерены начать возводить Евразийский научно-образовательный центр.
В республике 128 недостроенных объектов в 16 муниципалитетах – это в общей сложности более 7 тысяч человек, чьи права были нарушены. Своими силами достраиваются 35 объектов, однако полностью решить проблему обманутых дольщиков без поддержки федерального фонда невозможно.
В 2020 году совместно с фондом приняты решения по 53 проблемным домам, в отношении 19 будет выплата компенсаций – свыше миллиарда рублей люди уже получили. В феврале наблюдательный совет фонда решил достроить в Уфе еще 2 дома компании «Сомострой». Всего же на этот год правительство направило заявку на 31 объект с долей регионального софинансирования.
Чего не скажешь о работе правоохранительных органов. В Федеральном фонде заметили, что лишь в отношении 30% недобросовестных застройщиков возбуждены уголовные дела. Преступления против сотен и даже тысяч людей не должны оставаться без наказания. Радий Хабиров отметил, чтобы ситуация с обманутыми дольщиками не возникала, в прошлом году он создал и лично возглавил градостроительный совет.
При строительстве нечистые на руку застройщики зачастую использовали мошеннические схемы, которые теперь чиновникам приходится распутывать, приводя в порядок документацию. В общей сложности на решение проблемы обманутых дольщиков республики понадобится свыше 6 млрд рублей. И как отметили в федеральном фонде, лимита на финансирование у них нет. До конца этого года они намерены рассмотреть все заявки по проблемным объектам, которые направил регион. Ну а в 2023 году вопрос с долгостроями должен быть полностью решенным.