Власти Башкирии рассказали, как собираются решить проблему обманутых дольщиков

На неделе Башкирию посетил руководитель Федерального фонда по защите прав обманутых дольщиков. Константин Тимофеев дал понять, что уже к концу этого года все заявки по проблемным объектам будут рассмотрены. А у республики есть все шансы закончить эту эпопею к концу 2023 года и даже чуть раньше.

Пока руководители «Киллстройинвеста» – организаторы «Миловского парка» – находятся под домашним арестом, новому застройщику приходится устранять многочисленные нарушения в так и не достроенных домах. Это один из трех домов жилого комплекса, который сдадут уже в этом году. В общей сложности на очереди еще 20 проблемных объектов, за которыми стоят почти полторы тысячи дольщиков.

Покупателям еще трех домов, которые даже не начали строить, вернут вложенные средства. На осмотр республиканских долгостроев из Москвы прилетел глава Федерального фонда защиты прав дольщиков. Константин Тимофеев проинспектировал ход работ, а также побывал на самом крупном проблемном объекте республики – жилом комплексе «Серебряный ручей».

С 2014 года практически нет у людей надежды, и вот буквально в прошлом году 2 литера здесь достроили. То, что республиканская программа начала работать совместно с федеральными властями именно в части помощи дольщикам, нашло отражение у людей. В принципе, возможность начать работу сегодня уже есть. Айдар Базгудинов, глава администрации Демского района г. Уфы

На достройку каждого из пяти домов потребуется от 150 до 300 млн рублей, это без учета создания прилегающей инфраструктуры, часть из которой обустроят республиканские власти. Буквально в полукилометре от долгостроя уже в скором времени намерены начать возводить Евразийский научно-образовательный центр.

В республике 128 недостроенных объектов в 16 муниципалитетах – это в общей сложности более 7 тысяч человек, чьи права были нарушены. Своими силами достраиваются 35 объектов, однако полностью решить проблему обманутых дольщиков без поддержки федерального фонда невозможно.

В 2020 году совместно с фондом приняты решения по 53 проблемным домам, в отношении 19 будет выплата компенсаций – свыше миллиарда рублей люди уже получили. В феврале наблюдательный совет фонда решил достроить в Уфе еще 2 дома компании «Сомострой». Всего же на этот год правительство направило заявку на 31 объект с долей регионального софинансирования.

Я вновь обращаюсь к нашим дольщикам с просьбой довериться нам, мы этим вопросом занимаемся, дать нам уже более короткий промежуток времени. Напомню, что 2,5 года назад, когда мы начинали заниматься этим вопросом, было более 10 тысяч обманутых дольщиков. Не было поддержки. Мы сами искали какие-то местечковые решения и т.д. Сейчас работает в полную мощь наше российское государство. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Чего не скажешь о работе правоохранительных органов. В Федеральном фонде заметили, что лишь в отношении 30% недобросовестных застройщиков возбуждены уголовные дела. Преступления против сотен и даже тысяч людей не должны оставаться без наказания. Радий Хабиров отметил, чтобы ситуация с обманутыми дольщиками не возникала, в прошлом году он создал и лично возглавил градостроительный совет.

У нас остается еще порядка 40 объектов, сроки были подтверждены, дорожные карты в ближайшее время будут актуализированы. До конца 2023 года, а мы надеемся и раньше, права всех граждан Башкортостана действительно будут защищены. И это один из тех регионов, где проблему в ближайшее время удастся решить. Константин Тимофеев, генеральный директор «Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства»