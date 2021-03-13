В медучреждение Кумертау поступил новый аппарат за 7,4 миллионов рублей

Он отличается высоким разрешением и контрастностью, благодаря чему повышается точность постановки диагноза. У врача есть возможность в режиме реального времени сравнивать результаты предыдущих и текущего УЗИ пациента. Специалист, который будет работать на нем, прошел необходимое обучение.

Олег Астахов, главврач больницы