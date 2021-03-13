В медучреждение Кумертау поступил новый аппарат за 7,4 миллионов рублей

В Башкирии ведется работа по реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Благодаря ему больница в городе Кумертау на днях получила новое дорогостоящее оборудование.

Фото №1 - В медучреждение Кумертау поступил новый аппарат за 7,4 миллионов рублей

Как рассказали в республиканском Минздраве, современный УЗИ-аппарат позволяет проводить раннюю диагностику заболеваний любых органов. Обошлось это оборудование в 7,4 миллионов рублей.

Он отличается высоким разрешением и контрастностью, благодаря чему повышается точность постановки диагноза. У врача есть возможность в режиме реального времени сравнивать результаты предыдущих и текущего УЗИ пациента. Специалист, который будет работать на нем, прошел необходимое обучение. 

Олег Астахов, главврач больницы

По словам замминистра здравоохранения РБ Динары Еникеевой, работа по улучшению материально-технической базы на данный момент находится на особом контроле. В этом году в медицинские учреждения Башкирии будет направлено три УЗИ-аппарата.

Фото: пресс-служба Минздрава РБ 

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