«Разврат, секс, суицид»: жители Башкирии возмутились клипом Элвина Грея на концерте

21 марта в Нефтекамске прошёл концерт популярного башкирского исполнителя Элвина Грея. Вот только многие зрители остались недовольны некоторыми частями мероприятия.
На концерте транслировался клип «Уйлама да», содержание которого возмутило горожан. В клипе рассказывается история современных Ромео и Джульетты. Отец возлюбленной Элвина Грея запрещает им встречаться – он со скандалом выгоняет парня, девушка тяжело переживает разлуку и даже пытается совершить суицид. Возлюбленная сбегает к главному герою, её отец приказывает убить Элвина Грея, но киллер попадает в саму девушку.
«Голливудский» сюжет клипа не удивил зрителей, однако их возмутило то, что на концерте было много детей и пенсионеров, которым, по мнению возмущенных горожан, не стоит смотреть на кадры насилия и разврата. Они призвали артиста убрать из программы концерта трансляцию клипа, ведь «перед бабушкой очень стыдно».
Фото: elvin_grey_music