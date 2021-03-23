«Разврат, секс, суицид»: жители Башкирии возмутились клипом Элвина Грея на концерте

21 марта в Нефтекамске прошёл концерт популярного башкирского исполнителя Элвина Грея. Вот только многие зрители остались недовольны некоторыми частями мероприятия.

На концерте транслировался клип «Уйлама да», содержание которого возмутило горожан. В клипе рассказывается история современных Ромео и Джульетты. Отец возлюбленной Элвина Грея запрещает им встречаться – он со скандалом выгоняет парня, девушка тяжело переживает разлуку и даже пытается совершить суицид. Возлюбленная сбегает к главному герою, её отец приказывает убить Элвина Грея, но киллер попадает в саму девушку.

«Голливудский» сюжет клипа не удивил зрителей, однако их возмутило то, что на концерте было много детей и пенсионеров, которым, по мнению возмущенных горожан, не стоит смотреть на кадры насилия и разврата. Они призвали артиста убрать из программы концерта трансляцию клипа, ведь «перед бабушкой очень стыдно».

Возмутило! Элвин Грей – советник главы Республики Башкортостан по вопросам развития культуры и молодёжной̆ политики. На концерте в городском центре Культуры Нефтекамска! Был собран зал детей, бабушек и дедушек! На афише ограничение 6+, по факту, дети от 3 лет. На сцене показали клип песни со сценами разврата, секса, суицида. Мне было стыдно перед бабушкой, которая сидела рядом! житель Нефтекамска