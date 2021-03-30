Станиславу Яшину, обвиняемому в убийстве адвоката из Уфы, выбрали меру пресечения

Во время слушания Яшин извинился перед семьей убитого Александра Елисеева. Он утверждал, что совершил преступление в состоянии аффекта и не помнит, как напал на юриста прямо в центре Уфы. Адвокат Яшина утверждал, что мужчина был эмоционально сломлен после тяжелых судебных тяжб. К тому же, у него образовался огромный многомиллионный долг, который выплатить он был не в состоянии.