Станиславу Яшину, обвиняемому в убийстве адвоката из Уфы, выбрали меру пресечения

Кировский городской суд Уфы выбрал меру пресечения обвиняемому в убийстве юриста Станиславу Яшину. Мужчина проведет следующий месяц и 18 дней за решеткой.
Защита Яшина ходатайствовала на домашнем аресте, аргументирую это тем, что мужчине необходим медицинский уход после операции на легком. Яшин лишился часть органа после неудачной попытки суицида.
Во время слушания Яшин извинился перед семьей убитого Александра Елисеева. Он утверждал, что совершил преступление в состоянии аффекта и не помнит, как напал на юриста прямо в центре Уфы. Адвокат Яшина утверждал, что мужчина был эмоционально сломлен после тяжелых судебных тяжб. К тому же, у него образовался огромный многомиллионный долг, который выплатить он был не в состоянии.
Напомним, страшная трагедия произошла в центре города: один мужчина догнал другого и начал наносить ему удары ножом. Происходящее сняли на видео очевидцы.