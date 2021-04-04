«Нас били постоянно»: в Башкирии брат и сестра хотят лишить отца родительских прав

Нам очень хочется помочь семье. Потому что это мальчишки, у них рядом должно быть мужское плечо, должен быть отец, которых их научит, а ему есть чему научить. – Но почему, если отце настолько хорош и всё делает для детей, они всё равно пытаются сбежать? – Нет, это не странно. Это переходный возраст. Там детки непростые. У обоих ОВЗ.

Оксана Уткина, начальник управления по опеке и попечительству администрации г. Стерлитамак