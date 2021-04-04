«Нас били постоянно»: в Башкирии брат и сестра хотят лишить отца родительских прав

В Стерлитамаке двое детей просят опеку забрать их от отца и лишить его родительских прав. По словам подростков, мужчина регулярно их бьет. Мать детей покончила жизнь самоубийством шесть лет назад. Теперь её пожилые родители пытаются забрать своих внуков жить к себе. Однако органы исполнительной власти намерены сохранить семью и оставить детей с отцом. Почему дети решили разорвать семейные узы с собственным отцом и что привело к войне между родными людьми?
Вместо отцовской любви – шрамы на теле от солдатского ремня. Страшными воспоминаниями Оксана делится уже практически без эмоций. Говорит, за эти годы к избиениям привыкла. И сейчас прошлого не исправить. Единственное, чего девушка желает больше всего, – спасти своих братьев от такой же участи.
Как и когда отчий дом превратился для детей едва ли не в камеру пыток они уже и не помнят. Отец избивал их и до смерти матери, и после, рассказывает старшая дочь Оксана. Сама девушка сбежала из семьи и сумела добиться, чтобы папу лишили родительских прав. Ушёл из дома и средний сын Александра Сухорослова Иван. Сейчас подросток живёт вместе с сестрой и бабушкой. Но мальчик несовершеннолетний и отец может забрать его в любой момент. Что тогда будет, Иван боится даже представить.
Самый младший ребёнок, Леонид, находится в социально-реабилитационном центре. Тем, где должны оказывать поддержку детям, оказавшимся в трудной ситуации. Мальчик попал туда после отказа жить с отцом. Но кому оказывают поддержку конкретно здесь, его родные не понимают. Попасть к своему брату Иван и Оксана не могут. Дозвониться тоже. Директор заведения ограничила доступ для родных 10-летнего Леонида. Воспитатели забрали у него телефон. И всё это по заявлению отца. С нами мужчина был немногословен.
Дети же по-прежнему наотрез отказываются возвращаться к отцу. Пожилые бабушка и дедушка пытаются оформить все необходимые документы, чтобы взять их на свое попечение. Они уже неоднократно обращались в органы опеки Стерлитамака. У сотрудников администрации своё мнение о сложившейся ситуации.
Сейчас с ребятами работают психологи. Они должны выяснить в чём проблема отношений детей с отцом. Пока подростки совместно с пожилой бабушкой написали заявления уже во все инстанции – в прокуратуру, в полицию, в Министерство семьи. Между тем правоохранительные органы никаких нарушений не нашли.
Также правоохранителям предстоит выяснить и куда исчез материнский капитал. О его пропаже со счета недавно стало известно Оксане. При этом девушка, которая с 16 лет находилась под опекой бабушки, не давала отцу разрешения на снятие средств.
Пока же дети не увидели ни выплат, ни жилплощади, ни средств на учёбу. Прокуратура организовала проверку.
Оксана вместе с пожилой бабушкой намерены отобрать у отца все права на воспитание детей и добиться наказания для сотрудников тех служб, кто игнорировал ситуацию. Кстати, буквально на днях девушке исполнится 19 лет. И самая главная мечта Оксаны – забрать братика к себе домой.