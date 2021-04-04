«Нас били постоянно»: в Башкирии брат и сестра хотят лишить отца родительских прав

В Стерлитамаке двое детей просят опеку забрать их от отца и лишить его родительских прав. По словам подростков, мужчина регулярно их бьет. Мать детей покончила жизнь самоубийством шесть лет назад. Теперь её пожилые родители пытаются забрать своих внуков жить к себе. Однако органы исполнительной власти намерены сохранить семью и оставить детей с отцом. Почему дети решили разорвать семейные узы с собственным отцом и что привело к войне между родными людьми?

Вместо отцовской любви – шрамы на теле от солдатского ремня. Страшными воспоминаниями Оксана делится уже практически без эмоций. Говорит, за эти годы к избиениям привыкла. И сейчас прошлого не исправить. Единственное, чего девушка желает больше всего, – спасти своих братьев от такой же участи.

Ну не было у нас детства. Абсолютно. Ни у меня, ни у Вани, ни у Лёни. Потому что нас били постоянно. Мы наблюдали, как наши родители пьют. Я даже не отрицаю, что у меня мама пила. Был момент, что он сломал мне нос. И вот сейчас, в таком возрасте я с носом мучаюсь. Его сейчас даже операцией исправить нельзя. Я периодически спрашиваю себя: за что он с нами так?

Оксана Сухорослова, старшая дочь Александра Сухорослова

Как и когда отчий дом превратился для детей едва ли не в камеру пыток они уже и не помнят. Отец избивал их и до смерти матери, и после, рассказывает старшая дочь Оксана. Сама девушка сбежала из семьи и сумела добиться, чтобы папу лишили родительских прав. Ушёл из дома и средний сын Александра Сухорослова Иван. Сейчас подросток живёт вместе с сестрой и бабушкой. Но мальчик несовершеннолетний и отец может забрать его в любой момент. Что тогда будет, Иван боится даже представить.

Фото №1 - «Нас били постоянно»: в Башкирии брат и сестра хотят лишить отца родительских прав

У нас было плохое детство. Я так могу сказать. Он не раз поднимал на меня руку, бил меня. Особенно когда я маленький был, жил с ним.

Иван Сухорослов, средний сын Александра Сухорослова

Самый младший ребёнок, Леонид, находится в социально-реабилитационном центре. Тем, где должны оказывать поддержку детям, оказавшимся в трудной ситуации. Мальчик попал туда после отказа жить с отцом. Но кому оказывают поддержку конкретно здесь, его родные не понимают. Попасть к своему брату Иван и Оксана не могут. Дозвониться тоже. Директор заведения ограничила доступ для родных 10-летнего Леонида. Воспитатели забрали у него телефон. И всё это по заявлению отца. С нами мужчина был немногословен.

Пенальти

Я свои семейные дела не буду обсуждать. И никаких комментариев делать не буду.

Александр Сухорослов, отец детей

Дети же по-прежнему наотрез отказываются возвращаться к отцу. Пожилые бабушка и дедушка пытаются оформить все необходимые документы, чтобы взять их на свое попечение. Они уже неоднократно обращались в органы опеки Стерлитамака. У сотрудников администрации своё мнение о сложившейся ситуации.

Нам очень хочется помочь семье. Потому что это мальчишки, у них рядом должно быть мужское плечо, должен быть отец, которых их научит, а ему есть чему научить. – Но почему, если отце настолько хорош и всё делает для детей, они всё равно пытаются сбежать? – Нет, это не странно. Это переходный возраст. Там детки непростые. У обоих ОВЗ.

Оксана Уткина, начальник управления по опеке и попечительству администрации г. Стерлитамак

Сейчас с ребятами работают психологи. Они должны выяснить в чём проблема отношений детей с отцом. Пока подростки совместно с пожилой бабушкой написали заявления уже во все инстанции – в прокуратуру, в полицию, в Министерство семьи. Между тем правоохранительные органы никаких нарушений не нашли.

Фото №2 - «Нас били постоянно»: в Башкирии брат и сестра хотят лишить отца родительских прав

По заявлению жительницы Стерлитамака органами внутренних дел проводилась проверка. Опрошены сотрудники образовательных организаций и сотрудники социальной опеки. По результатам проверки было вынесено определение в отказе в возбуждении административного производства о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Александр Шутов, сотрудник пресс-службы МВД России по Республике Башкортостан

Также правоохранителям предстоит выяснить и куда исчез материнский капитал. О его пропаже со счета недавно стало известно Оксане. При этом девушка, которая с 16 лет находилась под опекой бабушки, не давала отцу разрешения на снятие средств.

Он где-то полгода очень настырно пытался меня уговорить, но у него не получалось, он очень сильно психовал. Я думала, он меня ударит. У меня был такой страх. Он обвинял, что из-за меня нет жилья. Хотя я говорила до этого, что деньги на обучение детей. Мама моя ему об этом говорила.

Оксана Сухорослова, старшая дочь Александра Сухорослова 

Пока же дети не увидели ни выплат, ни жилплощади, ни средств на учёбу. Прокуратура организовала проверку.

Будет дана оценка действиям органов опеки и попечительства и социального приюта. Также оценка будет дана действиям отца на предмет надлежащего им исполнения родительских обязанностей, а также на использование средств материнского капитала. Направлен запрос в регистрирующие органы, будет установлено, действительно ли тратил ли он данный маткапитал на приобретение какого-либо недвижимого объекта и установлены ли доли детей на этот объект недвижимости.

Регина Батталова, помощник прокурора Республики Башкортостан по взаимодействию со СМИ и общественностью
Фото №3 - «Нас били постоянно»: в Башкирии брат и сестра хотят лишить отца родительских прав

Оксана вместе с пожилой бабушкой намерены отобрать у отца все права на воспитание детей и добиться наказания для сотрудников тех служб, кто игнорировал ситуацию. Кстати, буквально на днях девушке исполнится 19 лет. И самая главная мечта Оксаны – забрать братика к себе домой.   

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