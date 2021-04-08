Следком Башкирии проверит отказ в страховых выплатах 9-летнему мальчику-сироте

Следственный комитет Башкирии проверит ситуацию с отказом в страховых выплатах 9-летнему мальчику, который потерял родителей из-за коронавируса.

Елена Гайнулловна, фельдшер скорой помощи, скончалась от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Вскоре ушёл из жизни и её муж. У супругов остался 9-летний ребёнок, забота о котором легла на плечи бабушки и дедушки.

Роспотребнадзор провёл расследование и выявил, что медик заразилась коронавирусом не на работе, а, следовательно, семье не положены страховые выплаты в размере 3 млн рублей. Такое решение возмутило профсоюзные организации, которые без труда доказали, что в последние месяцы жизни фельдшер работала именно с ковид-больными. Повторная проверка Роспотребнадзора всё же доказала заражение медика коронавирусом от пациентов. 9-летний мальчик, который в одночасье остался сиротой из-за вируса, всё-таки получит положенные выплаты.

На ситуацию обратили внимание не только представители правительства Башкирии, но и следственный комитет. По факту халатности на ответственных из министерства здравоохранения и Роспотребнадзора было возбуждено уголовное дело.