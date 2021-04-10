В Стерлитамаке откроются сразу три детских сада

Строительные работы на объектах завершены. Дошкольные учреждения готовят к лицензированию. В целом в группы смогут пойти 440 малышей. Детские сады возвели в Западном микрорайоне города.

Философии Аристотеля о том, что движение – это жизнь, здесь собираются следовать уже с ясельной группы. Детский сад в Стерлитамаке на 90 детей планируют сделать профильным – физкультурно-оздоровительным. Открыть дошкольное учреждение могут к началу лета.

Всего в Западном районе Стерлитамака в рамках национального проекта «Демография» в этом году откроется три детских сада. В этой части города идёт активная застройка жилыми домами. Дошкольных учреждений не хватает.

Есть задержки из-за распространения коронавируса. Чаще всего это связано с поставками, т.к. материалы привозят из других регионов. Это сказалось на сроках ввода объекта в эксплуатацию. Вадим Хасаншин, специалист отдела строительства администрации г. Стерлитамака

Ещё одно дошкольное учреждение уже на 12 групп. Строительные работы завершены, мебель и оборудование на месте. Вот, например, пищеблок. Кухня и несколько цехов обеспечат едой 260 малышей.

От сырья до готовых блюд на пищеблоке. Никаких полуфабрикатов не предусмотрено. Готовят документы для лицензирования. Родители узнают, спрашивают, ждут. И мы тоже, конечно, ждём. Наталья Беляева, заведующая детским садом № 12