В Стерлитамаке откроются сразу три детских сада

Строительные работы на объектах завершены. Дошкольные учреждения готовят к лицензированию. В целом в группы смогут пойти 440 малышей. Детские сады возвели в Западном микрорайоне города.
Философии Аристотеля о том, что движение – это жизнь, здесь собираются следовать уже с ясельной группы. Детский сад в Стерлитамаке на 90 детей планируют сделать профильным – физкультурно-оздоровительным. Открыть дошкольное учреждение могут к началу лета.
Всего в Западном районе Стерлитамака в рамках национального проекта «Демография» в этом году откроется три детских сада. В этой части города идёт активная застройка жилыми домами. Дошкольных учреждений не хватает.
Ещё одно дошкольное учреждение уже на 12 групп. Строительные работы завершены, мебель и оборудование на месте. Вот, например, пищеблок. Кухня и несколько цехов обеспечат едой 260 малышей.
Обязательно творческое развитие малышей. Здесь, в музыкальном кабинете, по совместительству актовом зале будет пианино, а также экран с проектором.