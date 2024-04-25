В Уфе в детском саду реализуют проект «Старт в профессии»

Уфимский детский сад № 264 вошел в список победителей грантового конкурса «Движение первых». Коллектив представил проект «Старт в профессии» – его смысл в том, чтобы познакомить малышей с разными профессиями, а родителей научить определять способности ребенка. На реализацию идеи дошкольное учреждение получит больше миллиона рублей.

Свежевыжатый сок из яблок и апельсинов для детей не напиток, а предмет исследования. Малыши определяют кислотность специальным датчиком. Помогает не только воспитатель, но и анимационный мальчик «Наураша». Юные химики уже научились выращивать кристаллы из соли и наблюдали «извержение вулкана».

На уроках робототехники малыши примеряют на себя роль инженеров и программистов. Своими маленькими ручками они создают различные технические конструкции и запускают первых роботов. У некоторых воспитанников садика уже есть и опыт выступления на форумах всероссийского уровня. В прошлом году в инновационном центре «Сколково» дошкольники представили проект уфимского машиностроительного завода.

Ребята каждый день совершают игровое путешествие в мир разных профессий. Они вовлечены в интерактивную игру, в которой выбирают атрибуты для каждой профессии. За это они получают баллы. Также малышей учат копить, экономить и тратить – грамотно распределять свой бюджет, чтобы хватало не только на конфеты. Ребята уже решают задачки на сложение и вычитание.

В мае в детском саду планируют запустить масштабный профориентационный марафон, где дети смогут еще глубже углубиться в мир профессий. Для ребят организуют занятия в пяти направлениях. Потом педагоги выявят интересы, увлечения и склонности детей к определенному типу профессий.

На средства гранта закупят «бобровую лабораторию» – микроскоп с выходом на большой экран. Теперь ребята смогут увидеть строение листочка любого дерева. А для будущих операторов приобретут экшн-камеру.