В Уфе убрали забор, который раскритиковал блогер-урбанист

Известный блогер Илья Варламов раскритиковал велодорожку в Уфе. Нелепый тротуар, по словам урбаниста, стал самым «креативным» в России.

Прямо на велодорожке поместили забор, который уводит велосипедистов в столб. Такой тротуар расположился у ТРЦ «Планета». Илья Варламов посмеялся над русско-башкирской смекалкой, но отметил, что такая дорожка крайне опасна для всех участников движения.

Через пару дней забор с тротуара всё же убрали. К слову, Илья Варламов посетил Уфу лично, пообщался с мэром города Сергеем Грековым, покатался на велосипедах и посетил некоторые интересные места столицы.