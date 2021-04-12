Радий Хабиров объяснил, зачем Башкирии нужен блогер Илья Варламов

В эти выходные в столицу Башкирии приезжал известный блогер Илья Варламов. Радий Хабиров рассказал о впечатлениях от встречи с урбанистом сегодня, 12 апреля, на оперативном совещании в правительстве.

Фото №1 - Радий Хабиров объяснил, зачем Башкирии нужен блогер Илья Варламов

Глава региона отметил, что важно общаться с интересными и мыслящими людьми, даже если они иногда говорят нелицеприятные вещи. Это помогает не только личностному развитию, но и развитию разнообразных сфер жизни. Например, городского пространства.

Очень необычный взгляд на развитие общественных пространств. У него была обширная встреча. Где-то с ним можно согласиться. Всегда говорю: общайтесь с интересными людьми. Может, они скажут вам нелицеприятные вещи. Но мы должны быть открыты миру. Я попросил наладить с Варламовым постоянное сотрудничество. У него конструктивная позиция по развитию городов.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

К слову, Илья Варламов столкнулся не только с гостеприимством республики. На блогера напал пьяный автолюбитель, который попытался ограбить урбаниста. К счастью, дебошира быстро нашли.

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