Радий Хабиров объяснил, зачем Башкирии нужен блогер Илья Варламов

В эти выходные в столицу Башкирии приезжал известный блогер Илья Варламов. Радий Хабиров рассказал о впечатлениях от встречи с урбанистом сегодня, 12 апреля, на оперативном совещании в правительстве.
Глава региона отметил, что важно общаться с интересными и мыслящими людьми, даже если они иногда говорят нелицеприятные вещи. Это помогает не только личностному развитию, но и развитию разнообразных сфер жизни. Например, городского пространства.
К слову, Илья Варламов столкнулся не только с гостеприимством республики. На блогера напал пьяный автолюбитель, который попытался ограбить урбаниста. К счастью, дебошира быстро нашли.