Радий Хабиров объяснил, зачем Башкирии нужен блогер Илья Варламов

Очень необычный взгляд на развитие общественных пространств. У него была обширная встреча. Где-то с ним можно согласиться. Всегда говорю: общайтесь с интересными людьми. Может, они скажут вам нелицеприятные вещи. Но мы должны быть открыты миру. Я попросил наладить с Варламовым постоянное сотрудничество. У него конструктивная позиция по развитию городов.

Радий Хабиров, Глава Башкирии