В Уфе создали сорбент из свеклы для очистки воды от нефтепродуктов

В Уфимском государственном авиационном университете нашли применение отходам сахарного производства. Оказалось, что жом обладает абсорбирующими свойствами и может использоваться для очистки воды от нефтепродуктов. Вуз получил патент на это изобретение.
Разлив нефтепродукта на водоемах явление нередкое. Одна из причин – изношенность трубопроводов. Чтобы очистить реку, зачастую используют химические сорбенты. А вот студенты и преподаватели УГАТУ решили использовать для этих целей свекольный жом.
Коричневое пятно нефтепродукта светлеет на глазах. За десять минут растительный сорбент впитал загрязнения, как губка. По сути, механизм схож: в волокнах жома есть поры, после очистки воды сорбент просто убирается с поверхности воды.
Сейчас в университете проводят исследования на почве: может ли жом очистись и её? И он уже показал положительные результаты. Почву отбирали возле материковой части Арктики. Рекультивировать ее сложнее всего, нужна плюсовая температура. А она держится в этой местности недолго. Выяснилось, что жом, который очистил почву, можно оставить на ней. За 40 дней она снова будет готова к посадке растений.
Разработчики – сотрудники и студенты кафедры безопасности производства и промышленной экологии – получили патент на свое изобретение. И уже ведутся переговоры с управлением МЧС республики для заключения договора.