В Уфе создали сорбент из свеклы для очистки воды от нефтепродуктов

В Уфимском государственном авиационном университете нашли применение отходам сахарного производства. Оказалось, что жом обладает абсорбирующими свойствами и может использоваться для очистки воды от нефтепродуктов. Вуз получил патент на это изобретение.

Разлив нефтепродукта на водоемах явление нередкое. Одна из причин – изношенность трубопроводов. Чтобы очистить реку, зачастую используют химические сорбенты. А вот студенты и преподаватели УГАТУ решили использовать для этих целей свекольный жом.

С одной тонны сахарной свеклы выделяется 800 кг свекловичного жома. Этот отход выделяется в больших количествах. Его используют в качестве подкормки для скота, так как он имеет пищевую ценность. А также выливают на сельхозугодия в качестве удобрения. Анна Мельникова, студентка 3 курса специальность техносферная безопасность УГАТУ

Коричневое пятно нефтепродукта светлеет на глазах. За десять минут растительный сорбент впитал загрязнения, как губка. По сути, механизм схож: в волокнах жома есть поры, после очистки воды сорбент просто убирается с поверхности воды.

Очень актуально, что с одной стороны мы используем отходы, с другой, чтобы увеличить количество пор, мы используем небольшую модификацию. Это уже модифицированный свекольный жом. Это и экономически, и экологически выгодно. Наталья Кострюкова, доцент кафедры безопасности производственной промышленной экологии УГАТУ

Сейчас в университете проводят исследования на почве: может ли жом очистись и её? И он уже показал положительные результаты. Почву отбирали возле материковой части Арктики. Рекультивировать ее сложнее всего, нужна плюсовая температура. А она держится в этой местности недолго. Выяснилось, что жом, который очистил почву, можно оставить на ней. За 40 дней она снова будет готова к посадке растений.

Плюс сорбентов на основе растительного происхождения в том, что нет необходимости в регенерации от сработанного сорбента. После того, как его нанесли на нефтезагрязненный грунт, его можно оставить на грунте. И он – питательная среда для развития бактерий, которые будут перерабатывать нефть в процессе рекультивации. Эльвира Нафикова, доцент кафедры безопасности производственной промышленной экологии УГАТУ, кандидат географических наук