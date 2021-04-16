В Башкирии вынесли приговор мужчине, который зарезал жену в детском саду

49-летнего жителя Уфимского района признали виновным в зверском убийстве бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

Напомним, ещё в ноябре 2020 года республику поразила жуткая история из села Старые Киешки. Именно там мужчина пришёл в детский сад, где работала его 47-летняя бывшая супруга, и зверски зарезал её. Он нанёс несчастной не менее трёх ударов ножом, когда за соседней стеной занимались воспитанники детского учреждения.

Ревнивец попытался скрыться с места происшествия, но был задержан учителем физкультуры. Спасти несчастную воспитательницу не удалось – женщина скончалась в машине скорой помощи.

Долгие годы мужчина отравлял жизнь бывшей супруги: преследовал, угрожал убийством, устраивал скандалы, пытался поджечь дом, избивал. Незадолго до страшного события сельчанин приходил к экс-супруге с ножом прямо домой.

Свою вину мужчина признал в полном объёме, а в суде попросил прощения у родственников погибшей.