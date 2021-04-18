Паводок 2021: как переживают половодье жители Башкирии

В подтопленных районах республики фиксируют первые случаи кишечной инфекции. Но ситуация стабильная, говорят в Роспотребнадзоре. Специалисты регулярно берут пробы воды. МЧС сообщает о переливе 11 участков дорог. Подтоплены 95 придомовых территорий и 26 садовых домов. Часть жителей, столкнувшихся со стихией, сейчас приходят в себя и оценивает потери. Пострадал скот, техника, запасы еды. Сегодня ночью в Иглинском районе сотрудники МЧС вызволяли из воды восемь человек, среди которых маленький ребенок, которые едва не утонули вместе с автомобилями из-за разлива реки. Как выяснилось, в воду полезли намеренно – экстремалы.

Ночью Валентина вместе с мужем проснулись от криков соседей и кота. Сельчане стучали в двери, четвероногий скребся в окно. Улицы и дворы уже были затоплены водой. Забежав в сарай, женщина поняла, что спасать уже некого. Птицы погибли все. Гордеевы не знают, что будут есть до следующего урожая.

Пшеницы много было, в мешках – утонула. Комбикорм тоже утонул, картошка. Алексей Гордеев, житель с. Месягутово

Надеются лишь на соседей, что неравнодушные сельчане поделятся с семьей запасами. За более чем полвека воду в подполе своего дома Алексей увидел впервые. Так что к такому не был готов никто. Вместе с Гордеевыми живут еще два внука. Разливу реки Ай радовался разве что 8-летний Данила. Лодка куда интереснее велосипеда. На соседней улицы дома и вовсе затопило по окна. МЧС пришлось эвакуировать пожилых на руках.

Он поднял меня. Говорю: вы не уроните меня? А он идет, течение сильное. Большое спасибо, что не бросили меня. Сабиля Гарипова, жительница с. Месягутово

Наводнение в селе Месягутово вызвал ледяной затор на реке Ай. В зоне подтопления оказались десятки домов, которые пришлось отключить от электричества и газоснабжения. Ситуация оказалась на столько сложной, что на место приехал и Глава Башкортостана. Радий Хабиров встретился с сельчанами и провел экстренное заседание оперативного штаба.

Сейчас река Ай уже вернулась в свое русло, подтопленных подворий в райцентре не осталось. Зато активируются более крупные реки как Уфимка.

Есть те, кто ищут экстрим и находят. Колонна любителей бездорожья двигалась по маршруту вдоль берега в Иглинском районе, но не все препятствия им было суждено пройти. Автомобили застряли в воде. На помощь мужчины позвали друзей на ГАЗ-66, но и он оказался в ловушке. Вызволять застрявших пришлось спасателям.

А в Белорецком районе жителей деревни Ассы спасали саперы. Из-за ледового затора разлился Инзер. Сейчас горные реки проходят свой максимум. Большая вода пришла и в Уфимский район, из берегов вышла река Уршак. Вода затопила дорогу, ведущую к нескольким населенным пунктам и садовым товариществам. К ним не могли проехать ни экстренные службы, ни школьные автобусы. Людей переправляли на лодках спасатели.

Это только, по-моему, в 1987 году было. Здесь ещё сарайчики частные стояли, их смыло. Владимир Петров, житель с. Булгаково

Уровень некоторых рек начинает снижаться. Очередь крупнейших водных артерий республики – Белой, Демы. Из-за водосбора на Павловском водохранилище уровень воды увеличится и в Уфимке. Основные силы и средства МЧС сосредоточены в Ишимбае, Салавате и Уфе. В ближайшие дни города находятся в зоне риска.

В районе Монумента дружбы никаких особо проблем нет, на Кооперативной поляне начались подтопления. В районе населенных пунктов Казарез и Романовка подтопили дороги. Ждем, что будет подтапливать в районе Нижегородке в Уфе. Кирилл Первов, заместитель председателя Госкомитета Республики Башкортостан По ЧС