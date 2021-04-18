Что делать жителям Башкирии, купившим путевку в Турцию

Там хорошо, но нам туда не надо. Слова из песни могут стать девизом для несостоявшихся туристов в Турцию и Танзанию. На неделе между нашими странами ограничили авиасообщение. Те, кто сейчас отдыхает на берегу Индийского океана, уже говорят об отмененных рейсах, ну а в Ростуризме подробно рассказали, как действовать в подобной экстренной ситуации. Какова судьба тех, кто уже сидит на чемоданах, а также туристов, кто не успел вернуться до указанного срока?

Даже для туристического межсезонья в турецком аэропорту непривычно мало отдыхающих. Да и на улицах немноголюдно. Екатерина Ахметшина вместе с супругом – одна из немногих уфимцев, которая прилетела в Стамбул на последнем рейсе, прямо перед закрытием границ. Почти сразу с ними уже связались из авиакомпании, заявив о новых сроках обратного вылета.

Наша авиакомпания прислала нам новые билеты из другого аэропорта, лететь мы будем через Москву. Без всяких доплат, они сами автоматически прислали новые билеты с предложением: либо вы летите этим билетом, либо мы вернем деньги, и вы вернетесь сами как хотите. Естественно, мы согласились, потому что они всего лишь на день позже нам сделали. Екатерина Ахметшина

Мало отдыхающих и на побережье. Вероника Рамазанова – уфимский турагент, которая полетела в Турцию тоже на одном из последних рейсов проверять готовность отелей к приему туристов. Вероника Рамазанова, турагент

Временное ограничение авиасообщения с Турецкой республикой и Танзанией вступило в силу с 15 апреля. Запрет не коснулся обратных рейсов, а потому в Ростуризме заверили, что проблем с возвратом на родину быть не должно.

Организованные туристы, находящиеся сейчас на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернуться в Россию планово в соответствии с датами окончания тура. Туристы, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут это сделать по согласованию с туроператором. В отдельных случаях возможны изменения дат обратного вылета на более ранние сроки. Поэтому мы рекомендуем держать связь с представителями туроператоров. Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму

Обратные рейсы начали отменять «Турецкие авиалинии». И пока у туристов, по сути, единственный способ вернуться – взять билет на самолеты регулярного авиасообщения, которое сохранится между Москвой и Стамбулом два раза в неделю. Правда, цены на них в разы дороже. Для застрявших россиян намерены организовать специальные возвратные рейсы с фиксированной ценой – не менее 10 тысяч рублей. Правда, решение по ним еще не принято.

В непростой ситуации оказались и те, кто купил путевку на период до 1 июня. Ильнара Загитова должна была полететь на турецкий курорт Бодрум в конце мая.

Теперь девушке предложили три альтернативы: перенести сроки, но не раньше, чем на октябрь, либо выбрать другие направления. Правда, в этом случае разницу в цене придется доплатить.

Говоря о возврате денег за путевку, в агентстве рекомендуют заполнить заявление на сайте Роспотребнадзора. Штраф за отмену тура платить не придется, однако оператор имеет право удержать деньги за фактически понесенные им расходы. Если турист не согласен, решать вопрос придется через суд.