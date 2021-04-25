35 лет катастрофе на Чернобыльской АЭС: истории ликвидаторов из Башкирии

Трагический юбилей. Завтра исполняется ровно 35 лет с момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Это крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества, отголоски которой нашли отражение далеко за пределами зоны отчуждения. И конечно, это напрямую затронуло Башкортостан. Не только в судьбах тысяч людей, отправленных на ликвидацию последствий, но и в планах по развитию мирного атома возле города Агидель.

Сквозь заросли на фундаменте Алевтина Комаринская с трудом, но все же узнает то место, где когда-то должна была работать. Цех химической водоочистки строили рядом с реактором башкирской атомной электростанции. Женщина была одним из экспертов, которую направили на объект контролировать этапы стройки – незадолго до трагедии в Чернобыле.

Перед нами фундаменты, на которых стояли, возможно, насосы, а там больше похоже на фундаменты фильтров. Фильтры все демонтированы, а ряды фундаментов остались. Это совершенно другой реактор, водяной, у нас по стране их очень много, и они работают. Он намного безопасней. Алевтина Комаринская, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Башкирская атомная электростанция строилась по типовому проекту и по будущему уровню мощности была сопоставима с Чернобыльской АЭС, однако после катастрофы власти под давлением общественности свернули все работы, и сейчас о некогда атомной мечте напоминают лишь многочисленные хозяйственные постройки, многие из которых по-прежнему пустуют. Они же во многом напоминают Алевтине Комаринской заброшенный после взрыва город Припять, находящийся всего в паре километров от Чернобыльской АЭС. Туда женщина попала в 87-м как опытный химик-атомщик. В зоне отчуждения она исследовала окружающую среду на содержание радиоактивных веществ.

Но в отличие от бывалого специалиста, большинство не осознавали опасности, которая ждала их на зараженной радиацией территории. В их числе, например, был и военный летчик Николай Киселев. В Припяти он был уже на четвертый день после взрыва. Они пролетали прямо над реактором, сбрасывая туда дезактивирующий раствор. Один из самых известных эпизодов – крушение вертолета – произошел спустя несколько дней после окончания его командировки.

Из Башкортостана в Чернобыле в разные годы направили около 10 тысяч человек. Сегодня в живых остались менее двух тысяч. Почти у всех после возвращения диагностированы проблемы со здоровьем. Воздействие радиации напоминает о себе даже спустя 35 лет. И у кого-то последствия затронули детей и внуков.