Жители Башкирии смогут вернуть 50% за детский отдых

В России вводят кешбэк на детский отдых. Отныне родителям намерены возвращать на банковскую карту 50% от стоимости купленной ими путевки в летние лагеря. Акционные туры обещают продавать до конца года. Можно будет оплатить отдых на летние и осенние каникулы. Реализация во многом схожа с аналогичной программой в туристической отрасли. Впрочем, для республики это не совсем уж и новшество. На сегодня правительство региона возмещает родителям до 70% от стоимости лагеря. И вот сейчас пока нерешенным остается вопрос, как будут взаимодействовать федеральная и региональная программы.

Что называется, заезжай и живи. Не хватает только самих отдыхающих. В детском лагере «Звездочка» уже давно находятся в режиме повышенной готовности. В этом году для детей впервые распахнет двери новый корпус. Директор не без гордости говорит, что путевок осталось совсем немного – практически все смены уже полностью забиты.

Сейчас в детских лагерях активно проводятся субботники, до открытия осталось чуть больше месяца, впрочем, работники не переживают. Ведь они были готовы еще год назад, но тогда их планам помешала пандемия.

Стопроцентную заполняемость можно связать не только с отменой ограничений. Уже не первый год лагерь участвует в республиканской программе, по которой часть путевки родителям оплачивают из бюджета. И вместо полной суммы в 37 тысяч рублей заезд обходится в 23 тысячи.

Присоединяется вся Башкирия, хотя бы по одному ребенку из каждого района есть. Раньше больше всего было детей из Уфы. Наталья Бузмакова, директор детского санаторно-оздоровительного лагеря «Звездочка»

С этого года изменился механизм приобретения путевки. Теперь сертификат на отдых и оздоровление можно получить через заявку на информационном портале государственной информационной системы. Сумма компенсации – 70% от общей стоимости, но не более 13 тысяч рублей.

В этом году вступает в силу и федеральная поддержка. В ходе ежегодного послания президент страны поручил компенсировать 50% стоимости детских путевок в лагеря. Изменения должны начать действовать с 20 мая. Программа будет работать по типу возврата средств в туристической отрасли.

Родители смогут приобретать путевки в детские лагеря, и им будет автоматически на карточку МИР возвращаться 50% стоимости купленной путевки, максимум в течение 5 дней. Программа будет работать до конца года, чтобы детям был доступен отдых как на летние, так и на осенние каникулы. Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму

Участвовать в программе кешбэка могут все стационарные лагеря. Для этого они должны создать отдельную страницу на своем сайте и подключить на ней возможность онлайн оплаты с помощью карты МИР. Список всех партнеров программы будет опубликован на сайте мирпутешествий.рф. И пока учреждения начинают налаживать у себя систему, родители уже вовсю выбирают, куда отдать своего ребенка в этом году.

В прошлом году купили путевку и до последнего собирались и надеялись, но смену отменили. Было море слез. Хорошо, что сейчас есть такой материальный стимул, на эти деньги можно собрать ребенка в лагерь. Анастасия Балихина, мама двоих детей