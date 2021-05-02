В Башкирии нашли уникальные документы, связанные с Довлатовым

Документы военных лет, связанные с писателем Сергеем Довлатовым, нашли в Национальном архиве Башкортостана. Во время эвакуации его мама была отправлена в Уфу, где он и родился. Башкирскую столицу впервые посетил его ленинградский друг Валерий Попов, главный редактор журнала «Аврора», в котором так хотел быть напечатанным Довлатов. Талантливого писателя, признаются близкие, тогда не смогли разглядеть даже они. Сейчас же он один из самых читаемых российских авторов. Но этого момента он так и не застал. О связи Довлатова с Уфой и жизни незамеченным.

В 41-м это была одна из сотни тысяч историй тех, кто бежал от войны. В Башкирию в поезде Уфа-Ленинград направлялся ещё один пассажир, не указанный в телеграмме – пока не рожденный Серёжа Довлатов. За его маму и ещё одну актрису по просьбе отца писателя режиссера театра просила влиятельная тогда народная артистка СССР Корчагина-Александровская. Пожелтевший от времени документ нашли сотрудники Национального архива вместе с написанной от руки справкой.

Они просят прикрепить их к продуктовому магазину, т.к. у них не было даже хлеба. Хлебом помогали соседи. Залия Иванова, главный специалист Национального архива Республики Башкортостан

В конце строчка: «Мужья-добровольцы Красной армии». Но известно, что служили они тогда только искусству. Тем не менее, приписка не ошибка. Скорее всего, это было сделано для того, чтобы увеличить шансы на получение помощи.

Представить Сергея Довлатова малышом тем, кто знал его двухметровым широкоплечим мужчиной, непросто. Писатель Валерий Попов – один из героев книги «Соло на ундервуде» – впервые на родине своего друга. В этот дом в 41-м и поселили Нору Довлатову. Здесь располагались квартиры сотрудников НКВД. Загадка, как театральная семья вообще смогла попасть в эту среду. Последний раз он видел Довлатова в 78-м, когда в Петербурге провожали в США еще никому не известного писателя.

Не было ощущения, что я общаюсь с гением. Тогда были сотни таких гениальных бездельников. И когда мне потом передали его книжечку, я ошалел. Валерий Попов, друг Сергея Довлатова, председатель Союза писателей Санкт-Петербурга

Он мог спокойно выгуливать собаку в халате и тапочках по центру тогда ещё Ленинграда, вспоминает Валерий Попов. Свою жизнь Довлатов словно придумал. Начиная с первого литературного импульса. История встречи с писателем Андреем Платоновым в Уфе, когда тот якобы попросил разрешения у Норы Довлатовой ущипнуть младенца. Возможно, эта легенда профессионального крещения была нужна как надежда, что всё не зря. Его не хотели печатать. Журнал «Аврора», куда так стремился попасть Довлатов, отверг все рукописи.

Его печатали лишь в газетах. Статьи, которые Довлатов писал, работая журналистом. А романы и рассказы читали только друзья. Но уже после эмиграции Сергей Довлатов запретит перепечатывать всё, что было создано им до 78-го – года его отъезда в США. Сегодня его произведения есть в каждом книжном магазине, но выхода своей первой книги на родине он так и не дождался. Писатель умер в Нью-Йорке в августе 1990, вскоре в уже распадающемся Союзе увидит свет сборник рассказов «Чемодан».

Кажется, никто бы не удивился, если бы на своих похоронах Довлатов встал и перевёл всё в очередную шутку. Но ожил он на короткое время не в жизни, а на экране. Российский режиссёр Роман Либеров снял фильм «Написано Сергеем Довлатовым». И кажется, это он рассказывает свою жизнь, оживляя собственные произведения на фоне кадров из связанных с ним реальных мест, фотографий и выдуманной анимации. Снять фильм удалось далеко не с первой попытки.