В Москве прошло первое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 450-летия Уфы

К празднику готовим новые спортивные объекты, они уже спроектированы. Это большой дворец волейбола, это дворец борьбы – по нему ситуация сложнее. Все спроектировано, скоро начнем строить, но пока денег федеральных не предусмотрено. Госцирк. Наши дети вынуждены ездить в другие регионы, потому что цирк шесть лет уже закрыт. К 2024 году его должны сделать. Театр кукол, Русский драматический театр, археологический депозитарий. Вот объекты, которые мы предложили.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан