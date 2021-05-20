В Москве прошло первое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 450-летия Уфы

Сегодня Уфа – один из крупнейших городов России. Это развитый центр, имеющий огромное значение в экономической, научной и культурной сферах. Он способен стать примером для всей страны по созданию современной урбанистической среды, комфортной для жизни людей, отметил на заседании заместитель Председателя Правительства России Алексей Оверчук.
В совещании принял участие и Глава Башкортостана Радий Хабиров. Напомним, в конце 2020 года Владимир Путин подписал распоряжение о праздновании в 2024 году 450-летия основания города Уфы. Радий Хабиров выразил благодарность от имени всех жителей республики за принятое решение и поддержку в этой работе. Глава республики отметил, что администрация столицы разработала обширную программу, которая включает в себя развитие придомовых территорий, парков, скверов, дорожной инфраструктуры, а также строительство и модернизацию ряда культурных и спортивных объектов.