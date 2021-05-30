«Единая Россия» провела процедуру предварительного партийного голосования

В
Башкортостане выбирали будущих кандидатов в депутаты. «Единая Россия» провела
традиционную перед избирательной кампанией процедуру предварительного
партийного голосования. С 8 утра до 8 вечера в республике работали 680 счетных
участков.
В
этом году предвыборное мероприятие проходило по смешанной системе. Избиратели
могли проголосовать как электронно, так и очно на участках по месту
регистрации. Волонтеры сверяли списки, чтобы исключить повторное
волеизъявление. Онлайн-голосование проводилось с 24 по 30 мая.
Если в 2016 году у
нас проголосовало менее полпроцента электронным способом, то сегодня у нас
более трети проголосовало именно электронным способом. Именно заочно на сайте
pg.er.ru зарегистрировалось 165 тысяч наших избирателей, и где-то примерно под
90 процентов, сейчас это подсчитывается, проголосовали, воспользовались этим
правом. Рустем Ахмадинуров, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия»
Голосование
на избирательных участках региона проходило с соблюдением всех санитарных норм.
А участки для предварительного голосования оборудовали так же, как и на выборах.
В ходе партийных выборов определяли кандидатов, которые в сентябре представят
«Единую Россию» на выборах в Госдуму, Горсовет Уфы и дополнительных выборах по
двум округам в Госсобрание республики. Итоги прошедшей процедуры подведут в
начале следующего месяца. Списки кандидатов, которые будут представлять партию
на выборах всех уровней в Единый день голосования, утвердят на съезде партии 19
июня в Москве.
Партия «Единая
Россия» на сегодняшний день – единственное политическое объединение, которое
выбирает и определяет список тех людей, которые будут в бюллетенях для
голосования на выборах через вот такие отрытые процедуры, которые называются
предварительное партийное голосование. «Единая Россия» определяет всё открыто,
прозрачно. Люди сами говорят: мы хотим, чтобы в списках голосования были вот
такие-то люди. Сами их определяют. Александр Сидякин, участник предварительного партийного голосования
Много молодых,
амбициозных людей. Много людей, которые прошли школу жизни. Много волонтёров,
много врачей в этом году заявилось. И это не просто так. Потому что люди тоже
уже имеют свой опыт. И они с новыми идеями, новыми проектами хотят что-то
поменять. Мы видим, что около 30 процентов молодежи заявилось. Много фермеров.
То есть те, кто непосредственно работает в республике и знает о проблемах,
которые есть в республике.Ирек Зарипов, участник предварительного партийного голосования