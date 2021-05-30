«Единая Россия» провела процедуру предварительного партийного голосования

В Башкортостане выбирали будущих кандидатов в депутаты. «Единая Россия» провела традиционную перед избирательной кампанией процедуру предварительного партийного голосования. С 8 утра до 8 вечера в республике работали 680 счетных участков.

В этом году предвыборное мероприятие проходило по смешанной системе. Избиратели могли проголосовать как электронно, так и очно на участках по месту регистрации. Волонтеры сверяли списки, чтобы исключить повторное волеизъявление. Онлайн-голосование проводилось с 24 по 30 мая.

Если в 2016 году у нас проголосовало менее полпроцента электронным способом, то сегодня у нас более трети проголосовало именно электронным способом. Именно заочно на сайте pg.er.ru зарегистрировалось 165 тысяч наших избирателей, и где-то примерно под 90 процентов, сейчас это подсчитывается, проголосовали, воспользовались этим правом. 

Рустем Ахмадинуров, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия»
Фото №1 - «Единая Россия» провела процедуру предварительного партийного голосования

Голосование на избирательных участках региона проходило с соблюдением всех санитарных норм. А участки для предварительного голосования оборудовали так же, как и на выборах. В ходе партийных выборов определяли кандидатов, которые в сентябре представят «Единую Россию» на выборах в Госдуму, Горсовет Уфы и дополнительных выборах по двум округам в Госсобрание республики. Итоги прошедшей процедуры подведут в начале следующего месяца. Списки кандидатов, которые будут представлять партию на выборах всех уровней в Единый день голосования, утвердят на съезде партии 19 июня в Москве.

Партия «Единая Россия» на сегодняшний день – единственное политическое объединение, которое выбирает и определяет список тех людей, которые будут в бюллетенях для голосования на выборах через вот такие отрытые процедуры, которые называются предварительное партийное голосование. «Единая Россия» определяет всё открыто, прозрачно. Люди сами говорят: мы хотим, чтобы в списках голосования были вот такие-то люди. Сами их определяют. 

Александр Сидякин, участник предварительного партийного голосования

Много молодых, амбициозных людей. Много людей, которые прошли школу жизни. Много волонтёров, много врачей в этом году заявилось. И это не просто так. Потому что люди тоже уже имеют свой опыт. И они с новыми идеями, новыми проектами хотят что-то поменять. Мы видим, что около 30 процентов молодежи заявилось. Много фермеров. То есть те, кто непосредственно работает в республике и знает о проблемах, которые есть в республике.

Ирек Зарипов, участник предварительного партийного голосования
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