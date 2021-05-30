«Единая Россия» провела процедуру предварительного партийного голосования

Много молодых, амбициозных людей. Много людей, которые прошли школу жизни. Много волонтёров, много врачей в этом году заявилось. И это не просто так. Потому что люди тоже уже имеют свой опыт. И они с новыми идеями, новыми проектами хотят что-то поменять. Мы видим, что около 30 процентов молодежи заявилось. Много фермеров. То есть те, кто непосредственно работает в республике и знает о проблемах, которые есть в республике.

Ирек Зарипов, участник предварительного партийного голосования