В Уфе определили лучших среди юных исполнителей сказок

В Уфе наградили победителей и призеров конкурса юных исполнителей сказок. Он впервые прошел на межрегиональном уровне. Участие в конкурсе приняли 347 детей из Башкортостана, Татарстана, Оренбургской и Челябинской областей. Для детей были открыты площадки с мастер-классами, организована выставка книг и другие развлекательные мероприятия. Ежегодный конкурс сказок в этом году посвятили Всемирной Фольклориаде.
В отличие от героев этой истории, Анне Гусевой скучать не приходится. Ученица столичной школы на конкурс представила грузинскую народную сказку «Добрый пастух и любопытная девочка» и выиграла гран-при. Девочка плохо видит, книги для нее – способ познавать мир. И выводы из сказки, которая привела ее к победе, Анна уже сделала.
Ежегодный конкурс сказок впервые вышел на межрегиональный уровень. Мастерство исполнителей жюри оценивало онлайн. Юные артисты отправили более 300 работ из Татарстана, Екатеринбурга, Челябинской области, Пермского края. При этом сказки были представлены на 11 языках Башкортостана.
Еще одна участница, которая получила гран-при, пока ходит в садик. Азиза Даушева на награждение приехала из Абзелиловского района. На награждении со сцены девочка рассказала сказку так же эмоционально, как и на конкурсе. В свои 6 лет она прекрасно владеет русским и родным башкирским языком.
Призерами стали порядка 100 детей. Проявить таланты можно было в трех номинациях: сольный номер, инсценирование сказки и мультфильм. География участников и интерес к конкурсу «Здравствуй, здравствуй, сказка!» растет с каждым годом, отмечают организаторы.
Ну и в праздничный день после награждения дети смогли поучаствовать в мастер-классах по квиллингу и аппликации, погостить в настоящей башкирской юрте и выиграть призы в спортивных соревнованиях.