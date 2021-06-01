В Уфе определили лучших среди юных исполнителей сказок

В Уфе наградили победителей и призеров конкурса юных исполнителей сказок. Он впервые прошел на межрегиональном уровне. Участие в конкурсе приняли 347 детей из Башкортостана, Татарстана, Оренбургской и Челябинской областей. Для детей были открыты площадки с мастер-классами, организована выставка книг и другие развлекательные мероприятия. Ежегодный конкурс сказок в этом году посвятили Всемирной Фольклориаде.

В отличие от героев этой истории, Анне Гусевой скучать не приходится. Ученица столичной школы на конкурс представила грузинскую народную сказку «Добрый пастух и любопытная девочка» и выиграла гран-при. Девочка плохо видит, книги для нее – способ познавать мир. И выводы из сказки, которая привела ее к победе, Анна уже сделала.

Она была очень любопытная, не давала поговорить с матерью. Не давала пойти домой. Нельзя лезть в чужие дела и приставать к человеку, когда он идет по важным делам. Анна Гусева

Ежегодный конкурс сказок впервые вышел на межрегиональный уровень. Мастерство исполнителей жюри оценивало онлайн. Юные артисты отправили более 300 работ из Татарстана, Екатеринбурга, Челябинской области, Пермского края. При этом сказки были представлены на 11 языках Башкортостана.

Это говорит о том, что родители хотят, чтобы их дети знали свой родной язык. Говоря о билингвальности, ни для кого не секрет, что дети знают два языка. Русский государственный и свой родной. Открытие полилингвальных школ дает новый толчок в изучении родных языков. Булат Зинуров, начальник Управления национального образования Министерства образования и науки Республики Башкортостан

Еще одна участница, которая получила гран-при, пока ходит в садик. Азиза Даушева на награждение приехала из Абзелиловского района. На награждении со сцены девочка рассказала сказку так же эмоционально, как и на конкурсе. В свои 6 лет она прекрасно владеет русским и родным башкирским языком.

Читаешь сказки на русском, переводишь на башкирский, если на башкирском непонятно, переводим на русский. Вот это удобно, чтобы учить, чтобы она понимала и воспринимала. На двух языках, это очень удобно. Наиля Даушева

Призерами стали порядка 100 детей. Проявить таланты можно было в трех номинациях: сольный номер, инсценирование сказки и мультфильм. География участников и интерес к конкурсу «Здравствуй, здравствуй, сказка!» растет с каждым годом, отмечают организаторы.

Окружение башкирских народов совсем другое, чем русских народов. Когда мы в двух окружениях, мы сохраняем единство народа. Гульназира Телявгулова