В Уфе наградили лучших спасателей по итогам 2025 года

В минувшем 2025 году сотрудники Уфимского отряда спасли больше 70 человек, в том числе 16 детей. Отличившихся наградили в Уфе. Также подвели итоги работы, вспомнили ключевые события.

Так, в рамках развития межведомственного взаимодействия ежегодно спасатели Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям и Уфимского спасательного отряда МЧС России проводят тренировочные учения. Уже в этом году прошли два таких мероприятия, которые позволили усовершенствовать навыки и отработку оперативных действий при ликвидации происшествий.