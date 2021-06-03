В Башкирии подросток, которого сбил парень на BMW, вышел из комы

В Салавате вышел из комы 17-летний подросток, которого на полной скорости сбил 19-летний гонщик на BMW. Об этом сегодня, 3 июня, сообщила сестра пострадавшего изданию UFA1.ru.
Напомним, инцидент произошёл поздно вечером 9 мая. После праздничного салюта подросток проводил подругу до дома, а когда возвращался к себе, его сбил 19-летний сын местного депутата. От сильнейшего удара мальчик отлетел на 13 метров и получил тяжёлые травмы.
С 10 по 24 мая пострадавший подросток находился в коме. Выход из бессознательного состояния оказался очень тяжёлым. Пока подросток с трудом двигается, у него парализована правая часть тела, а отвечает он лишь односложно. Врачи местной больницы не дают никаких прогнозов. Также сестра мальчика отмечает, что больница до сих пор не связалась с медиками из Москвы.
Виновнику аварии предъявили обвинение по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Его ограничили в свободе до 10 июля: ему нельзя выходить из дома с 18:00 до 07:00, общаться со свидетелями по делу, пользоваться интернетом и управлять транспортом. А расследование дела лично контролирует председатель СК России Александр Бастрыкин.
Фото: ГИБДД РБ.