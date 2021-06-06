Как в Башкирии отметили народный праздник Сабантуй

Старинный, но вечно молодой праздник. А теперь еще и трезвый. В день проведения сабантуев на территории муниципалитетов запретили продавать алкоголь. В субботу сельчане отметили завершение весенних полевых работ. Сразу в 25 районах республики прошли сабантуи. После продолжительного перерыва в связи с пандемией, люди вновь вышли на массовые гуляния.

Участников праздника плуга с неба приветствует Алексей Буренин. Задача чемпиона мира по парашютному спорту с высоты около двух тысяч метров доставить на землю флаг Сабантуя. И вот Алексей передает главный символ торжества одному из передовиков района. В этом году право поднять флаг предоставили Василию Баландину – бывшему жителю Уфы, вернувшемуся в родную деревню и работающему в сфере животноводства.

В 2013 году я переехал из города в деревню, вот ухаживаю. Уже как дома, если честно. За скотом ухаживаю, как за своим. Василий Баландин, животновод

Именно на таких людях, как Василий, сегодня держится сельское хозяйство, говорят организаторы Сабантуя. За наградами на праздничную сцену один за другим поднимаются передовики. Посевная позади, можно и погулять. Тем более, что погода на днях преподнесла сельчанам долгожданный подарок.

Дожди на прошлой неделе начались. Мы видим сразу, как природа ожила и то, что мы посеяли, они начали подниматься. Айрат Саитгалин, глава администрации Архангельского района

Соскучились по сабантуям и жители Янаульского района. Они также накануне отпраздновали окончание посевной. Все те же традиционные борьба куреш, бой мешками и всеми любимые скачки. Но здесь еще решили опробовать новые состязания, заимствованные из скандинавских видов спорта.

Есть новый вид спорта, который мы хотим внести. Посмотрим, как он здесь приживется ли. Юлдаш Юсупов, руководитель Центра социокультурного анализа института стратегических исследований Республики Башкортостан

Впечатления, конечно, положительные в основном, очень интересно, очень завораживает. Это все в новинку для нас Айнур Имамов, участник сабантуя