Как в Башкирии отметили народный праздник Сабантуй

Старинный, но вечно молодой праздник. А теперь еще и трезвый. В день проведения сабантуев на территории муниципалитетов запретили продавать алкоголь. В субботу сельчане отметили завершение весенних полевых работ. Сразу в 25 районах республики прошли сабантуи. После продолжительного перерыва в связи с пандемией, люди вновь вышли на массовые гуляния.
Участников праздника плуга с неба приветствует Алексей Буренин. Задача чемпиона мира по парашютному спорту с высоты около двух тысяч метров доставить на землю флаг Сабантуя. И вот Алексей передает главный символ торжества одному из передовиков района. В этом году право поднять флаг предоставили Василию Баландину – бывшему жителю Уфы, вернувшемуся в родную деревню и работающему в сфере животноводства.
Именно на таких людях, как Василий, сегодня держится сельское хозяйство, говорят организаторы Сабантуя. За наградами на праздничную сцену один за другим поднимаются передовики. Посевная позади, можно и погулять. Тем более, что погода на днях преподнесла сельчанам долгожданный подарок.
Соскучились по сабантуям и жители Янаульского района. Они также накануне отпраздновали окончание посевной. Все те же традиционные борьба куреш, бой мешками и всеми любимые скачки. Но здесь еще решили опробовать новые состязания, заимствованные из скандинавских видов спорта.
Умеют не только хорошо работать, но и организовывать массовые праздники и чекмагушевские аграрии. В одном из самых передовых сельскохозяйственных муниципалитетов республики одними из первых справились с посевной. На праздник пришли несколько тысяч человек. Помимо Архангельского, Янаульского и Чекмагушевского, сабантуи на этой неделе прошли еще в 22 районах Башкортостана. А в ближайшую субботу народные гуляния, посвященные окончанию весенне-полевых работ, должны состояться еще в 20 муниципалитетах республики.